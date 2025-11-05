Sztárban sztár-kulisszatitkok: így öregedett Dér Heni 40 évet

A Sztárban Sztár All Stars versenyben már csak a legjobbak maradtak talpon, és minden héten egyre nagyobb a tét. Dér Heni legutóbbi átváltozása nemcsak a nézőket, hanem a zsűrit is teljesen lenyűgözte.

A Sztárban Sztár színpadát elözönlötték a nyugdíjas táncosok (Fotó: Mediaworks Archív)

A Sztárban Sztár színpadán táncraperdültek a nyugdíjasok

A Sztárban Sztár All Stars múlt vasárnapi adásban a legjobb nyolc énekes lépett színpadra, hogy újabb felejthetetlen produkcióval kápráztassák el a közönséget. A mezőnyben ott volt Dér Heni is, aki ezúttal idős férfiként mutatkozott be – és nemcsak külsejében, hanem hangjában is tökéletesen hozta a karaktert. A legnagyobb átalakulások között volt még Mészáros Árpád Zsolt Oroszlán Szonjaként, továbbá Veréb Tomi, aki Emeli Sandéként tündökölt, de a zsűri szerint Heni átalakulása volt a legteljesebb – ami a pontszámokban is megmutatkozott. A Sztárban Sztár zsűri maximális, 40 pontos értékeléssel jutalmazta Heni produkcióját, ezzel egyedülálló eredményt elérve az este folyamán. A nézők szavazataival együtt ez azt is jelentette, hogy Heni a legjobb hét énekes között folytathatja a versenyt. A Sztárban Sztár kiesője ezúttal Mészáros Árpád Zsolt lett, aki felszabadultan távozott a stúdióból.

A műsor után a Bors újságírója beszélgetett az énekesnővel, aki elárulta, milyen nehézségekkel járt a maszk viselése:

Nem voltam felkészülve, hogy éneklés közben végig azt az ingert kelljen leküzdenem, hogy ne köpködjem ki a szakállból húzódó szőrszálakat, vagy ne hapcizzak. A dalnak egy furcsa, kis manó hangja volt, amit csak mosolyogva tudtam énekelni, de a hatalmas maszk alatt ez külön kihívást jelentett

– mesélte jókedvűen és komikusan az énekesnő a Borsnak.

A smink és a maszk felhelyezése órákig tartott, több szakember dolgozott azon, hogy Heni idős férfivá változzon. Az énekesnő elmondta, hogy az ilyen átalakulásokhoz hatalmas türelem és kitartás kell, de számára minden perc megérte, hiszen a színpadon minden a helyére került.

Dér Heni maszkja minimális mimikát engedett az énekesnőnek (Fotó: TV2)

Heni családja is odavolt a különleges karakterért

A próbák sem mentek zökkenőmentesen, hiszen az őszi szünet alatt Dér Heni gyerekei is otthon voltak.

Általában nem szeretik, ha otthon gyakorlok, ezért szoktam inkább az autóban énekelni. Most viszont elkerülhetetlen volt, hogy otthon is hallják a próbáimat – és meglepetésemre imádták! Kifejezetten kérték, hogy újra énekeljek azon a manóhangon, ami a Tones and I ikonikus dalának hiteles leutánzásához kellett. Na persze remélem, hogy ezen a héten már nem kérlelik tovább, őszintén elég volt ennyi ebből a karakterből és hangból

– mesélte Heni nevetve, aki természetesen nagyon élvezte a kreatív munkát.