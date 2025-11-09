Liptai Claudia most megmutatta, ez várható a ma esti Sztárban Sztárban

Az ősz divatszínével érkezik Liptai Claudia az ítészszékbe a Sztárban Sztár All Stars tizedik élő adására, amely során a zsűri egy extra produkcióval is készül. Claudiával együtt ugyanis Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András és Hajós András a világhírű együttes bőrébe bújva megmutatják, hogyan tudják utánozni a világsztárokat. Ez azonban csak extra előadás lesz, így Claudiának szüksége van egy szokásos, lenyűgöző költeményre is, amelyben majd a versenyzőket pontozza. Ennek, az egyénileg rászabott és tervezett ruhának a kinézetébe pedig most betekintést engedett.
Burgundi, burgundi, burgundi!! Minden mennyiségben!
- írta legújabb ruha leleplezős videójához a színésznő és műsorvezető kiemelve, tudja, lehet valakinek ez sem nyeri majd el a tetszését, hiszen mindig kap hideget, meleget, de ha állandóan azt mondja a versenyzőknek, hogy viseljék a kritikát, akkor neki is kell.
A felvételt látva azonban csak dicsérő szavak érkeztek a közösségi médiában:
Káprázatos szépség.
"De jól áll ez a szín."
Azta, ez fantasztikus
- érkeztek sorra a bókok.
Claudia ruha leleplező videója IDE kattintva érhető el.
