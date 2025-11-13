Hoppá! Titokban férjhez ment a Szomszédok sztárja

Nehéz időszakot követően talált rá ismét a boldogság Ivancsics Ilonára. A Szomszédok sztárja mélypontra került, miután véget ért a párkapcsolata és még a színháza is megszűnt, jelenleg azonban nem is lehetne boldogabb, miután májusban hozzáment szerelméhez, Mikihez, akivel - mint kiderült -, két éve alkotnak egy párt.

A Szomszédok sztárja, Ivancsics Ilona titokban férjhez ment / Fotó: MTVA/Tőke Béla

Májusban kimondta a boldogító igent a Szomszédok sztárja

A Ripost információi szerint Miki, avagy teljes nevén Zrínyi Miklós, a közösségi oldalán írt Ivancsics Ilonának, miután meglátta őt egy műsorban. A színésznő eleinte nem reagált, Miki azonban nem adta fel, és miután a barátnői is biztatták őt, arra jutott, ad egy esélyt a férfinak, így beleegyezett a találkozóba. Mint kiderült, a lehető legjobb döntést hozta meg ezzel.