Ivancsics Ilona gyógyíthatatlannak hitt betegségből épült fel – ezzel a módszerrel

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 07. 20:40
A Szomszédok Vágási Juditja különleges hobbinak hódol. Ivancsics Ilona saját zöldségeivel gyógyította meg magát.
Ivancsics Ilona remek formában van, néhány éve jelentős fogyásról számolt be, az egészségtudatosság pedig egyre jellemzőbb rá. A Jászai Mari-díjas színművész nemcsak a színpadon, hanem a kertben is maradandót alkot: szentendrei otthonában már harminc éve maga gondozza varázslatos kertjét. A vegyszermentes termények nemcsak családja asztalát gazdagítják, hanem egészségét is helyrehozták.

ivancsics ilona
Ivancsics Ilona különleges hobbijának köszönheti egészségét (Fotó: MTVA/Tőke Béla)

Saját zöldségeivel gyógyult Ivancsics Ilona

A Szomszédok Vágási Juditja egy vidéki városban, a somogyi Nagybajomban nőtt fel, de csak felnőttként kezdte el érdekelni a kertészkedés. Legaktívabb éveit Budapesten töltötte, majd a Jászai Mari-díjas színművész a ’80-as évek végén költözött a fővárosból Szentendrére, ahol egy életre elvarázsolta őt a természet és a kertápolás.

Ez amellett, hogy jó kikapcsolódás és feltöltődés, az egészsége szempontjából is sorsdöntő lépés volt. Gyógyíthatatlannak hitt emésztőrendszeri problémával küzdött egy ideje, amiről azt gondolta: meg kell tanulnia együtt élni vele. Bár ezt nem részletezte jobban, az biztos, hogy a bio tápanyagok segítettek a mindennapjait megkeserítő problémán.

Ivancsics Ilona a kertjében töltődik fel (Fotó: hot! magazin)

„A legfontosabb motivációm a család egészsége volt”

Hobbikertész vagyok. Nagy büszkeségem, hogy mindent magam ültettem a kertemben. Teljesen tapasztalatlan voltam, amikor belefogtam, a szomszédoktól kaptam rengeteg segítséget. Harminc év alatt gyönyörű kert növekedett, dísznövényekkel és magaságyásokkal. Nekem a legfontosabb motivációm a család egészsége volt, hogy vegyszermentes ételt tudjak tenni az asztalra” – mondta a Duna Ridikül című műsorában Ivancsics Ilona. Hozzátette, hivatása mindig is sok idejét elfoglalta, de a kertészkedést sosem hanyagolta. Leszögezte, kizárólag természetes permetszereket használ növényei ápolásánál, termésüket pedig hagyományosan tartósítja, a nagymamáktól tanult, dunsztolásos módszerrel.

„Szörpöket, lekvárokat, savanyúságot is elteszek. A paradicsom mellett sok padlizsánt és cukkinit terem a kert, ezekből tésztaszószt szoktam készíteni, a fűszerkertem finomságaival ízesítve” – fogalmazott. 

 

