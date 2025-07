Ivancsics Ilona: „Apu sosem nézett meg színházban, talán még a Szomszédokban sem!”

Falusi lányként Nagy­bajomban nőtt fel, mégsem kapált, gyomlált, házimunkát sem végzett. Ivancsics Ilona fiatalon önszorgalomból etette a tyúkokat, söpört a portájuk előtt, bár a szülei ezt sem várták el.

Ivancsics Ilona a kertészkedésben leli örömét (Fotó: archív / hot! magazin)

„Azt mondogatták, ne csináljak semmit, csak tanuljak jól!” – emlékezett Ivancsics Ilona. „Azt akarták, hogy sokra vigyem, és meg is volt a tervük hozzá.”

Ivancsics Ilona családjáról: Titkok a múltból

Ivancsics Ilona egyke volt az édesanyja második házasságából, aki negyvenévesen hozta világra. A széltől is óvták a szülei; cserébe színötösöket vitt haza, és később is jó tanuló maradt. 14 éves korától naponta busszal járt be a kaposvári gimnáziumba.

„Elsőtől részt vettem szavalóversenyeken, énekkarba és néptáncra jártam. Anyuék mindezt ártatlan hobbinak tekintették” – mesélte a színésznő a hot! magazinnak.

Ők tanári pályára szántak, emiatt írattak be orosz–német tagozatra, hogy onnét a pécsi tanárképzőre menjek. A gi­mi­ben, lányosztályba járva, fiúkat csak akkor láttunk, ha kimentünk a focipályára.

„Nem is randiztam: apu azt mondta, ráérek az ilyesmire. Utólag igazat adtam neki” – mesélte Ivancsics Ilona, aki a Színművészeti hirtelen elhatározásból és titokban jelentkezett. Elsőre felvették. Amikor ez kiderült, az anyja örült, az apja viszont kevésbé, ugyanis szerinte a színésznői hivatás a könnyűvérű nőkével volt azonos.

„Anyu a rajongóm lett, míg apu sosem nézett meg színházban, filmen, talán még a Szom­szé­dok­ban sem! Csak jóval a fiam születése után hangzott el egyszer a szájából: »Na, kislányom, mégis rendes lány maradtál!« Tudom, büszke volt rám, mégis fájt, amiért ezt nekem egyszer sem mondta, amíg élt. A halála után egyszer egy idősebb hölgy odajött hozzám egy rendezvényen, és elmesélte, hogy apukám gyakran járt hozzájuk; csak azért szólított meg, hogy elmondja nekem: »Az apukája nagyon büszke volt magára!« Elérzékenyültem, hiszen olyan volt ez számomra, mint egy égi üzenet.”

Ivancsics Ilonát nem éppen színésznőnek szánták a szülei (Fotó: archív / hot! magazin)

Ivancsics Ilona fogyása: Túlsúly híján megfiatalodott

Ivancsics Ilona fia óriási büszkeséggel tölti el édesanyját, aki alig várja, hogy nagymama legyen, holott ránézésre ez fényévekre van tőle! Megfiatalodott, amit a genetikájának és a túlsúlya leadásának köszönhet. Amikor véget ért a párkapcsolata, megszűnt a magánszínháza, étellel vigasztalta magát, és egyre csak hízott. Egy nap úgy döntött, hogy elég volt! Lefogyott, és azóta is tartja a súlyát, azt is elárulta, hogyan sikerült mindez: