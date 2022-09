"Mintát vett az első menstruációmból és eltette" - Drámai részletességgel vallott apja tetteiről a bíróságon Szilágyi Liliána

Elkezdődött Szilágyi Zoltán pere, aki becsületsértés miatt perelte be lányát, Szilágyi Liliánát. Az úszónő testi, lelki és szexuális bántalmazással vádolta meg az apját, aki szeretné tisztára mosni a nevét a bíróság előtt.

Liliána a bírónő kérdéseire válaszolva beszámolt az őt ért abúzusokról, megrázó részletek derültek ki. Mint mondta, mindaz, ami eddig a sajtóban megjelent, csak egy kis szelete a történteknek. Vallomását azzal kezdte, hogy szerinte apja már az édesanyját is verte, még akkor is, amikor terhes volt vele. Őt gyerekként a víz alá nyomta és csak akkor engedte el, amikor már ernyedni kezdett a teste.

Állítása szerint 2005 környékén, amikor nyolcéves volt, az apja elkezdte vizsgálni, nőtt-e a melle, van-e már szeméremszőrzete, és volt, hogy meg is fogta a szőrzeténél. Máskor meztelenül kellett a tükör elé állnia, az apja ilyenkor a mellét és a fenekét is megfogta, közben azt kommentálta, hol kéne lefogynia, és olyat is mondott neki, hogy „kurva lesz, amikor nő lesz”. Szilágyi Liliána szerint ilyenkor általában egyedül voltak, és neki gyakran volt olyan érzése, hogy ezek a meztelen átnézések nem csak a testsúlyáról szólnak.

Egy olyan családi játékról is van emléke, hogy a fürdés előtt mindannyian meztelenre vetkőztek, ő és a húga is, és apjával így kergetőztek.

A bíró ezután megkérdezte, apja milyen módokon bántalmazta őt fizikailag, mire úgy válaszolt: „hajtépés, ökölütés, hasba rúgás, fojtogatás, falra feltolás”. Ezektől viszont állítása szerint védeni akarta a húgát, hogy minderről ne is tudjon. Most már viszont ezt kicsit bánja, mert „nem lát tisztán a húgom”.

Miután viszont elkezdett úszni, és valami az apjának nem tetszett, már nem őt, hanem az anyját verte meg, mégpedig azért, mert a fizikai bántalmazásokat más is látta volna rajta fürdőruhában. A hajtépés, víz alá nyomás, lökdösődés továbbra is megmaradt, mondta. Bár szerinte sokszor az apja sem értette, mit miért csinál.

2009-ben jött meg először a menstruációja, ezt megpróbálta titokban tartani, mert állítása szerint apja mindig azt mondta neki, attól hisztis lesz. Úgy emlékszik, apja az első menstruációjából vattával mintát vett, majd azt valahova eltette.

Azt is mondta, az anyja és az apja nem aludtak együtt, de ő maga idősebb koráig együtt aludt az apjával egy franciaágyban, aki abban többször átölelte őt, és tíz éves lehetett,

amikor

„arra keltem fel, a megmerevedett nemi szerve hozzám nyomódik”.

Tizenegy-tizenkét éves volt, amikor kifejezte, hogy ő már nem akar az apjával aludni. Olyan is volt, hogy apja azt mondta neki gyerekkorában, „neki nagyon nehéz az, hogy én szép vagyok, mert meg kell védenie a többi férfitól, akik biztosan meg akarnak erőszakolni”. Tizenöt-tizenhat éves lehetett, amikor állítása szerint ketten voltak egy liftben, rajta smink és magassarkú volt, az apja pedig megsimogatta az arcát,

„és azt mondta, ha most egy idősek lennénk, akkor szerelmes lenne belém”.

Szerinte apja azt mondta neki, ha vele van, fesse ki magát, mert „milyen jó, hogy azt hiszik, én a szeretője vagyok”. Máskor a hasát és a nyakát simogatta. Ugyanebben az időszakban olyan is volt, hogy kávézni mentek, és közben az apja azt magyarázta neki, hogy kell a férfiakra nézni, hogy tud kielégíteni egy férfit szexuálisan, „és azt emelte ki, hogy a leglényegesebb, hogy a férfi élvezze, amit én tudok neki adni”.

Tizenkilenc éves volt már, amikor állítása szerint az apja befektette az ölébe, és elkezdte simogatni az alsó hastáját, majd a nadrágjába is belenyúlt, ahol a szeméremdombját érintette meg. Mindezekről azt is mondta, úgy érzi, apja vonzódott hozzá, de ezt az érzését nem tudta kezelni, de közben a hatalmát is gyakorolta felette.

2017-ben aztán újabb jelentős konfliktus tört ki apa és lánya között, Liliána pedig megvédte magát. Visszaütött, rúgott, karmolt. Ismét eljutott arra a pontra, talán a legjobb, ha meghal, édesapja azonban nem csillapodott, földre terítette és ott fojtogatni kezdte.

- Megöllek, te büdös kis k*rva, megöllek, te ribanc!!!

– kiabálta az apja Liliána elmondása szerint, úgy fogalmazott, hogy már engedte magát, nem akart több fájdalmat. Azt gondolta, a húga és az anyja ezután meg tud menekülni majd ebből a helyzetből.

"Boldog voltam valahol, hogy az apám keze által meg tudok halni. Már kezdtem nem látni" - mondta az úszónő.

Az ügyet mégsem jelentette sehol, pedig elmondása szerint "nyomai is voltak", mert "azt sem akartam, hogy apámat elszámoltassák a tetteiért".

