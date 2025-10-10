Szépréthy Roland műsorvezetésével érkezik az Észbontók

Megújult formában, minden eddiginél szórakoztatóbb pillanatokkal tér vissza a SuperTV2 kínálatában az Észbontók - melynek híre elsőként a tv2fischer_vision Instagram oldalon debütált - ahol ezúttal is egy-egy észbontó csapat csillogtatja meg tudását az élet minden területéről érkező kérdéseken keresztül. Míg hazánk népszerű hírességei versengenek a sokszínű megfejtések megtippelésével, amik nem csupán komoly fejtörtést, de számtalan humoros momentumot is tartogatnak majd a nézők számára.

„Ennél találóbb formátumot nem kaphattam volna a csatornától: az Észbontók az a műsor, ami maximálisan rám lett szabva. Követtem a korábbi évadokat is, megtiszteltetés egy olyan produkció házigazdájává válni, amelynek mondhatni már-már történelme van. Kicsit azt látom, hogy ennek a műsornak is elkellett a vérfrissítés, szóval felköthetik a gatyájukat a műsorvezető kollégáim, mert lassan már minden műsort át kell vegyek.. Na, de viccet félretéve, nyilván hagyok a nagy öregeknek is lehetőséget és nem pályázok mások helyére, ez nekem egy óriási lehetőség a tanulásra és a tapasztalatszerzésre, hogy milyen is egyedül vezetni egy műsort. Ráadásul egy talk show-hoz hasonló kvízműsort! Szeretném, ha az emberek esténként gondtalanul szórakoznának a televíziók előtt, nem foglalkozva semmi rosszal, sem azzal, hogy mi volt a munkában vagy a suliban. Én ezért mindent el is fogok követni.” – vélekedett Roli, aki egy megújult stúdióból köszönti majd a nézőket.

A legismertebb sztárpárok fejtegetik majd hétről hétre az észbontók gondolatait. Akik ezúttal erre a feladatra vállalkoztak: Liptai Claudia és Ördög Nóra, a Bódi tesók, a Megasztár mesterei, Tóth Gabi, Herceg Erika és Curtis - Horváth Tomival karöltve, Horányi Juli és Dér Heni, Tilla és Megyesi Balázs, a Sipos tesók, Szandi és Szulák Andrea, Németh Kristóf és Anger Zsolt, Nemazalány és Sofi, míg az utolsó héten két szerelmespár, Vastag Csaba és Domján Evelin, valamint Jolly és Szuperák Barbara kalandoznak majd a mindentudás erdejében, egymással versengve. A tét egymillió forint, amit a győztes duó egy alapítványnak ajánl fel a játék végén.