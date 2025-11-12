Sydney van den Bosch így élte meg a várandósságát: "Érzelmeinknek semmi sem szabott határt"

A TV2 Szerencselányának, Sydney van den Boschnak a várandósságát és a küzdelmét az anyaságért egy ország követhette végig. Az egykori szépségkirálynő és gyönyörű modell dupla maszektómiáját és műtétjeit követően őszintén vallott arról, számára a teherbe esés nem megy könnyen egészségügyi gondjai miatt, de minden alkalommal határozottan közölte: nem adja fel álmát. Ezt követően jött idén tavasszal az örömhír, amelyet A Nagy Duett élő adásában jelentett be: férjével, Kaszás Benjáminnal együtt gyermeket várnak, akiről később az is kiderült, kislány lesz. S habár a várandósság sem ment zökkenőmentesen, Lia Elysee szülei legnagyobb örömére végül megérkezett és azóta otthonukat határtalan szeretet tölti be.

Sydney van den Bosch őszinte vallomást tett legújabb posztjában. (Fotó: Sydney van den Bosch)

A szívünk szétrobban a boldogságtól

- fogalmazott az újdonsült édesanya azon posztjában, amelyben elárulta követőinek, megszületett Lia Elysee.

Most pedig, azok után, hogy lánya már pár napja beragyogja mindennapjaikat, hosszabb, érzelmesebb irományt tett közzé, amely során várandósságának néhány pillanatára is visszareflektált:

9 hónap… ahol az első trimeszterben megpróbáltam megtanulni énekelni, aztán a második trimeszterben jött az építkezésünkön a fekete leves, de közben mi boldogan festegettünk a falunkra

- utalt Sydney arra, hogy fészekrakásuk, házépítésük egyáltalán nem úgy haladt, mint azt tervezték, ami miatt a harmadik trimeszterben már komolyan aggódni kezdett, hiszen Liát már új otthonukba szerették volna hazavinni, de így újratervezésre, átszervezésre volt szükség.

Semmit sem csinálnék vissza, a lányunk már most elképesztően muzikális, a házunk esetében látjuk a fényt az alagút végén és a hétvégén megtörténtek a nagy találkozások, ahol az érzelmeinknek semmi sem szabott határt. Ezekért a megható pillanatokért vagyok most a leghálásabb

- zárta gondolatait a sztrámami, aki nagypapájáról és kislányáról is közölt közös képeket.

