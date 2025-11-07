Ilyen varázslatos úton jutott el Sydney van den Bosch az anyaságig

Egy ország drukkolt a gyönyörű modellnek, és ma végre fellélegezhetünk: Sydney van den Bosch életet adott kislányának!
A TV2 egykori Szerencselánya izgalmas hónapokon van túl. Áprilisban A Nagy Duett színpadán élő adásban jelentette be az örömhírt, miszerint első gyermekével várandós.
A Miss Earth Hungary királynője korábban fájó szívvel nyilatkozott a családalapításról, előzetes egészségügyi problémái miatt:
Számunkra nehezített pálya ez a családalapítás, ami miatt sokat sírtam, sokat bosszankodtam, haragudtam. És úgy voltam vele, hogy nem akarok azzal foglalkozni, hogy újra elmondom, nem vagyok terhes. Helyette inkább elmondom, hogy igen, szeretnénk, várjuk, nagyon várjuk…
- nyilatkozta korábban Sydney, aki néhány éve dupla masztektómián esett át és tavaly is műteni kellett.
A nehézségek ellenére Sydney és férje, Kaszás Benjámin nagy örömmel vágtak bele a babavárásba. A szépségkirálynő időről időre tájékoztatta rajongóit állapotáról.
Mikor bejelentette gyermeke nemét, mindenki arra lett kíváncsi, hogy vajon mi lesz a kicsi neve. A válaszra nem kellett sokat várni, Sydney elárulta, milyen nevet választottak születendő gyermeküknek, ami egyeseknél igencsak kiverte a biztosítékot. Nem mindennapi nevet választottak – Kaszás-Van den Bosch Liah Eysee –, a beszólásokat pedig nem hagyták szó nélkül:
A kislányunk nevéről órákat tudnék mesélni, de annyit mondanék, hogy én is felnőttem Van den Bosch Sydney Alexandra Viktóriaként Magyarországon. Hálás vagyok a szüleimnek, hogy nem lettem Gizella
– mondta Sydney, majd hozzátette, hogy benne van a pakliban, hogy kislánya nem Magyarországon fog nevelkedni, így tökéletes a névválasztás.
Sydney csak úgy, mint mindig, ezalatt a kilenc hónap alatt is ragyogott, noha meggyűlt a bajuk otthonuk felújításával.
Bizony, a várandós modell terhessége alatt fogott neki új otthonuk felújításához. A munkálatok rengeteg stresszel jártak, minek következtében jól ránk is ijesztett a műsorvezető: kórházba került, miután a túl sok stressz és munka rányomta a bélyegét az egészségére. Az orvosa kemény figyelmeztetést adott Sydney-nek.
„Mindig úgy tekintettem magamra, hogy sosem fáradok el, de be kellett látnom, ez nincs így, ehhez már túl terhes vagyok – mondta az eset után.”
A baljós rosszullét után az influenszer kénytelen volt lemondani az utazásáról. Az orvosok szigorúan megtiltották, hogy elhagyja Magyarországot.
Igyekezeteik ellenére Sydney és férje nem köszönthették újdonsült otthonukban kislányukat, mivel több probléma is felmerült az építkezés alatt. Először a szakemberek, majd a munkálatok úsztak el: kimaradt lefolyó, hiányzó kapcsolók, beázás – sorra jöttek a hibák. Terveik szerint decemberben költözhetnek be családi házukba, addig is a kicsit jelenlegi otthonukban nevelik.
Habár sok probléma merült fel a sztárpár életében, most boldogabbak, mint valaha. Elérkezett a pillanat, mire oly régóta vártak: megszületett kislányuk! A boldog anyuka Instagram-oldalán tudatta a hírt követőivel.
Nem tudom, hogyan tudtunk eddig létezni nélküle, a felhők felett érezzük magunkat a határtalan boldogságtól. A szülővé válás olyan, mint egy nagy szerelem: tényleg nem lehet rá felkészülni. Annyit elárulhatok, hogy kalandos volt a világra jövetele, de minden a legnagyobb rendben velünk, Lia pedig egy csodás, nyugodt kislány. Eddig minden ösztönösen működik körülöttünk, próbálunk nem rágörcsölni a történésekre, de a férjemre, Benire és a szűk családra is mindenben számíthatunk
– mesélte Sydney.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.