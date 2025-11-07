Ilyen varázslatos úton jutott el Sydney van den Bosch az anyaságig

Egy ország drukkolt a gyönyörű modellnek, és ma végre fellélegezhetünk: Sydney van den Bosch életet adott kislányának!

Sydney van den Bosch világra hozta kislányát (Fotó: Kliszek Antal)

Sydney van den Bosch élete legboldogabb percét élte át

A TV2 egykori Szerencselánya izgalmas hónapokon van túl. Áprilisban A Nagy Duett színpadán élő adásban jelentette be az örömhírt, miszerint első gyermekével várandós.

A Miss Earth Hungary királynője korábban fájó szívvel nyilatkozott a családalapításról, előzetes egészségügyi problémái miatt:

Számunkra nehezített pálya ez a családalapítás, ami miatt sokat sírtam, sokat bosszankodtam, haragudtam. És úgy voltam vele, hogy nem akarok azzal foglalkozni, hogy újra elmondom, nem vagyok terhes. Helyette inkább elmondom, hogy igen, szeretnénk, várjuk, nagyon várjuk…

- nyilatkozta korábban Sydney, aki néhány éve dupla masztektómián esett át és tavaly is műteni kellett.

A nehézségek ellenére Sydney és férje, Kaszás Benjámin nagy örömmel vágtak bele a babavárásba. A szépségkirálynő időről időre tájékoztatta rajongóit állapotáról.

Nehéz fába vágta a fejszét a gyönyörű modell

Mikor bejelentette gyermeke nemét, mindenki arra lett kíváncsi, hogy vajon mi lesz a kicsi neve. A válaszra nem kellett sokat várni, Sydney elárulta, milyen nevet választottak születendő gyermeküknek, ami egyeseknél igencsak kiverte a biztosítékot. Nem mindennapi nevet választottak – Kaszás-Van den Bosch Liah Eysee –, a beszólásokat pedig nem hagyták szó nélkül:

A kislányunk nevéről órákat tudnék mesélni, de annyit mondanék, hogy én is felnőttem Van den Bosch Sydney Alexandra Viktóriaként Magyarországon. Hálás vagyok a szüleimnek, hogy nem lettem Gizella

– mondta Sydney, majd hozzátette, hogy benne van a pakliban, hogy kislánya nem Magyarországon fog nevelkedni, így tökéletes a névválasztás.

Sydney még várandósan is otthonán dolgozott

Sydney csak úgy, mint mindig, ezalatt a kilenc hónap alatt is ragyogott, noha meggyűlt a bajuk otthonuk felújításával.

Bizony, a várandós modell terhessége alatt fogott neki új otthonuk felújításához. A munkálatok rengeteg stresszel jártak, minek következtében jól ránk is ijesztett a műsorvezető: kórházba került, miután a túl sok stressz és munka rányomta a bélyegét az egészségére. Az orvosa kemény figyelmeztetést adott Sydney-nek.