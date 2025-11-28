Titkos szerelem a Sztárban Sztár kulisszái mögött? Furcsa hír terjed Stohl Andrásról és Nótár Maryről

Ezen a héten a nézők már a Sztárban Sztár All Stars elődöntőjét izgulhatják végig, ám sajnos már Nótár Mary nélkül, ugyanis a mulatós királynő épp múlt héten esett ki. Azonban egy Facebookos „híroldal” szerint ő sokkal többet nyert, mint az ország legsokoldalúbb előadója címet. Valaki ugyanis azt terjeszti, hogy a Sztárban Sztár zsűritagja, Stohl András és Nótár Mary egymásba bolondultak.

A Sztárban Sztár All Stars zsűritagja, Stohl András is az álhír terjesztő kamu hírportálok áldozata lett (Fotó: Markovics Gábor)

Az ismert előadók és színészek számára természetesen nem újdonság, hogy a rajongók kíváncsiak a magánéletük minden apró részletére, ahogy az sem, hogy olykor álhírek, vagy valótlan pletykák terjednek róluk. Ám az utóbbi időben az álhírgyárosok igencsak elszemtelenedtek, hiszen sorra érkeznek a valótlan hírek, kezdve Miló Viki elmegyógyintézetbe zárásától, a Megasztár döntőse, Ádám Attila családjának gyászáig. De természetesen a Sztárban Sztár All Stars sem maradhatott ki a témák közül. A műsor kapcsán Stohl András és Nótár Mary románcáról született kamu cikk, ami a szerző szerint, a verseny alatt szökkent szárba. Ennek persze szinte semmi valóságalapja nincs, azon kívül, hogy a két művész nagyon tiszteli egymás munkásságát és jó viszonyt ápolnak.

Stohl András A Nagy Ő új évadában keresi a párját, már le is forgatták a műsort (Fotó: TV2)

Stohl András Dér Heninek vallott szerelmet

És ha ez a pletyka önmagában nem hangzana elég nevetségesen, a helyzet komikumát az is erősíti, hogy a színész többször is fogalmazott meg szerelmi vallomást állítólagos kedvese versenytársához, amit ő valószínűleg nem nézett volna jó szemmel. Persze szó sincs arról, hogy Mary helyett Henire vetett volna szemet, Stohl András ugyanis mindössze így szerette volna kifejezni elismerését az énekesnő felé. Természetesen Dér Heni férje is helyén kezeli ezeket a pillanatokat, és a sztáranyuka is nagyon figyel arra, hogy semmi se legyen kényelmetlen élete párjára nézve.

Stohl András Nagy Ő-ként keresi a párját

Ráadásul Stohl András válása után úgy döntött, hogy A Nagy Ő 7. évadában keres új párt magának, amit ráadásul már le is forgattak. Persze ezt a nézők majd csak később láthatják a TV2-n, így egyelőre titok, hogy ki az a szerencsés hölgy, aki elrabolta a színész szívét, de bizonyosan nem Nótár Mary lesz az.