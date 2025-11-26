Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
„Mindig meg akartam mutatni magam” – Stohl András gyerekkori titkaira derült fény

Nagy Ő
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 17:30
Egy olyan gyerekkorból indult, ahol a magassága, az apai távollét és a családi szeretet iránti vágy mély nyomokat hagyott. A Neshama TV podcast vendégeként Stohl András mesélt arról, hogyan lett belőle az a motivált férfi, akit ma is hajt a bizonyítás vágya.

Stohl András számára a gyerekkor évei nem csupán egyszerű emlékek voltak, ezek a tapasztalatok formálták azt az embert, aki ma a képernyőn és a színpadon áll. A Neshama TV podcast vendégeként a színész nyíltan beszélt arról, milyen mély nyomokat hagyott benne a gyermekkora, és hogyan dolgozta fel az apai szeretet hiányát.

Stohl Andrást magassága miatt sok sérelem érte, de ez egyben hajtóerejévé is vált
(Fotó: Bánkúti Sándor)

Stohl András gyerekkorában sokat volt távol édesapja 

András Budapesten, a VIII. kerületben nőtt fel, a Rákóczi út úti környéken, egy olyan környezetben, amit sokan keménynek ismertek. Bár a család szeretetteljes volt, apja sokat volt távol, hétvégén mindig vadászni ment.

Pénteken elment, vasárnap jött csak haza. És én, nekem nincs rossz élményem, én mindig vártam, hogy jöjjön, és meséljen

– mesélte Stohl András. Ez a folyamatos bizonytalanság egy mély szeretetvágyat alakított ki benne.

Nemcsak az apai távollét játszott szerepet az életében: fizikai adottságai is motivációt adtak. 

„Képzeld el, hogy nagyon kicsi voltam...

20250921_Sztarban Sztar All Stars_MG_MW 016
Stohl András szerepei folyamatosan formálták személyiségét (Fotó: Mediaworks)

Megfelelési kényszerrel küzd 

Ez az érzés, hogy „nem fér el” a világban, késztette arra, hogy folyamatosan bizonyítson. Minden szerepében, minden fellépésén arra törekedett, hogy látható legyen, hogy értéket teremthet. A kisebbségi érzésből született a szorgalma, a kitartása, és az a belső tűz, ami hajtja a mai napig, legyen szó színházról, filmről vagy a képernyőről való visszatérésről. Így vált a bizonyítási vágy nemcsak személyes küzdelemmé, hanem igazi hajtóerővé a karrierjében.

Ez az állandó motiváció volt bennem: meg kell mutatnom magam. Az apai szeretet hiánya is hozzájárult, és a terapeutám szerint ez a megfelelési kényszer mindig velem van.

Bár családja szeretetteljes volt, András belső harca sokáig nem látszott: az apával való közelség hiánya, a vágy, hogy legyen mellette valaki, aki figyel rá, mind-mind motivációvá vált.

 Mindig vártam, hogy apám meséljen, hogy legyen velem

 – mondja.

Stohl András Nagy Ő-ként fog feltűnni 
Fotó: TV2

Gyermekkori traumája adott neki erőt

Ez a gyerekkori dinamika végül erőt adott számára. András nem hagyta, hogy az el nem mondott történetek megállítsák. Ehelyett hajtóerővé formálta a bizonytalanságot: a karrierjében, a színházban, a színészetben mindig is a bizonyítás, a megmutatás motiválta. És bár sokan már jól ismerik őt a filmekből és a színpadról, hamarosan újabb mérföldkő következik: nemsokára Stohl András tér vissza a TV‑képernyőre a TV2-n ugyanis ő lesz a következő Nagy „Ő”.

 

