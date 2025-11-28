Kisvárosi lányból az ország kedvence: Rúzsa Magdi 40 éves lett! – Galéria

Rúzsa Magdi a Vajdaságból indulva mára Magyarország egyik legnépszerűbb énekesnőjévé vált. Az igazi nagy lehetőséget karrierje beindítására még 2005-ben a Megasztár harmadik szériája adta meg, onnantól pedig nem volt megállás. Ezt követték még olyan sikerek, mint a 2007-es Eurovíziós Dalfesztivál, ahol hazánkat képviselte az Aprócska Blues című dalával.

Rúzsa Magdi gyerekként is indult már énekversenyen (Fotó: Mediaworks Archívum)

A Rúzsa Magdi zenék közül szinte mindegyik sláger lett

Már a Megasztár válogatóin tudta a zsűri, hogy Magdi egyszer a közönség kedvence lesz. Bejött a tippjük: Rúzsa Magdi koncertek százait adta a győzelme után, az egyik legemlékezetesebb a 2016-os teltházas Papp László Budapest Sportarénás fellépése volt, ahol a karrierje tizedik évfordulóját ünnepelte több mint tízezer ember társaságában. Nemcsak az énekhangja járult hozzá a sikeréhez, hanem kedves és megnyerő személyisége, ami alázattal párosulva egy csapásra szimpatikussá tette az ország számára. Turnézott Presser Gáborral, önálló előadása is volt a Pesti Színházban Magdaléna Rúzsa címmel, amit több tízezer néző látott. 2024-ben pedig zsűriként tért vissza oda, ahonnan indult: a Megasztár ítészeként debütált, Marics Peti, Caramel, Marsalkó Dávid és Papp Szabi mellett. Mellette pedig rengeteg díjat zsebelt be, olyanokat, mint a Máté Péter-díj vagy éppen a Prima Primissima-díj.

2013-ban óriási felkérésre mondott igent, hiszen az M1 A Dal című műsorának zsűriszékébe foglalt helyet Csiszár Jenő, Rákay Philip, Rakonczai Viktor és Kovács Kati mellett (Fotó: Mediaworks Archívum)

Rúzsa Magdi férje mindenben mellette áll

Noha mindig is törekedett arra, hogy óvja a magánéletét, azért az élete fontos pontjairól rendre beszámolt a követőinek. Ilyen volt például a 2017-es esküvője, ahol férjének, Simon Vilmosnak fogadott örök hűséget. 2022-ben pedig megtörtént a legnagyobb fordulópont az életében: életet adott hármasikreinek, akiket Lujzának, Kevének és Zalánnak neveztek el.

