Ilyen édesen farag tököt Rúzsa Magdi az ikreivel - Fotó

Rúzsa Magdi még 2022-ben adott életet hármasikreinek, akik a Keve, Zalán és Lujza nevet kapták. Az énekesnő az egyik legkedveltebb hazai híresség. A hármas ikreiért pedig egyenesen rajong az egész ország.
Szerencsére a Megasztár zsűritagja aktív a közösségi oldalán, ahol időről-időre bepillantást enged a magánéletébe. Ez legtöbbször a gyermekeivel töltött megható és bensőséges mozzanatok. Nincs ez másként ősszel sem, ugyanis Rúzsa Magdi megmutatta követőinek, milyen édesen faragják a halloweeni töklámpást a testvérek. Ugyan a fotón egy-egy levéllel kitakarta Keve, Zalán és Lujza arcát az énekesnő, de így is egyértelmű, hogy milyen nagyot nőttek azóta, hogy láthattuk őket.
