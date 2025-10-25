BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Ilyen édesen farag tököt Rúzsa Magdi az ikreivel - Fotó

Rúzsa Magdi
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 25. 08:00
Rúzsa Magdolnacsaládtöklámpás
Megható családi pillanatnak lehetünk szemtanúi. Jön az ősz és a halloween, így egy töklámpást faragott Rúzsa Magdi és hármasikrei.
K. C.
Rúzsa Magdi még 2022-ben adott életet hármasikreinek, akik a Keve, Zalán és Lujza nevet kapták. Az énekesnő az egyik legkedveltebb hazai híresség. A hármas ikreiért pedig egyenesen rajong az egész ország. 

Fotó: Rosta Márk, Horváth Miklós

Szerencsére a Megasztár zsűritagja aktív a közösségi oldalán, ahol időről-időre bepillantást enged a magánéletébe. Ez legtöbbször a gyermekeivel töltött megható és bensőséges mozzanatok. Nincs ez másként ősszel sem, ugyanis Rúzsa Magdi megmutatta követőinek, milyen édesen faragják a halloweeni töklámpást a testvérek. Ugyan a fotón egy-egy levéllel kitakarta Keve, Zalán és Lujza arcát az énekesnő, de így is egyértelmű, hogy milyen nagyot nőttek azóta, hogy láthattuk őket. 

