Hihetetlen, hogy repül az idő! Ilyen nagyok már Rúzsa Magdi hármasikrei

Rúzsa Magdi igen aktív a közösségi oldalán, ahol előszeretettel oszt meg fotókat a gyerekeiről, azonban arra ügyel, hogy az arcukat mutassa meg a nyilvánosságnak, ezzel is védve őket.

A csinos énekesnő most egy olaszországi nyaralásba engedett betekintést, amelyeken látható Keve, Zalán és Lujzi is. A követői pedig ismét megállapították, hogy repül az idő, és mekkorát nőttek Rúzsa Magdi hármasikrei.

Mutatjuk az elbűvölő fotókat a gyerekekről: