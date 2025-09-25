Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Hihetetlen, hogy repül az idő! Ilyen nagyok már Rúzsa Magdi hármasikrei

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 20:50
utazáshármasikrekgyerek
A közösségi oldalán mutatta meg az elbűvölő képeket.
Rúzsa Magdi igen aktív a közösségi oldalán, ahol előszeretettel oszt meg fotókat a gyerekeiről, azonban arra ügyel, hogy az arcukat mutassa meg a nyilvánosságnak, ezzel is védve őket.

A csinos énekesnő most egy olaszországi nyaralásba engedett betekintést, amelyeken látható Keve, Zalán és Lujzi is. A követői pedig ismét megállapították, hogy repül az idő, és mekkorát nőttek Rúzsa Magdi hármasikrei.

Mutatjuk az elbűvölő fotókat a gyerekekről:

 

