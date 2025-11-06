Peter Srámek új fejezetet nyitna életében: „Szóba jöhet a családalapítás és a gyerek!”

Új dallal jelentkezett Peter Srámek! Az előadó dalainak gyakori központi témája a szerelem, nem véletlen, hiszen a szlovák származású, Fonogram-díjas énekesnek sarkalatos véleménye van az érzésről, amit most ismét dalba foglalt.

Peter Srámek koncerttel lepi meg rajongóit (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

„Szeretem azokat a dalokat, amik fájnak egy kicsit, mert azok mindig igazak.

Ez a felvétel arról szól, hogy a szerelem sosem megy ki a divatból, csak mi felejtjük el hordani.

Ez nekem is egy jó emlékeztető tükör, hogy ha majd betoppan a nagy Ő az életembe, becsüljem őt meg. Ezt most főleg a rajongóim kapják meg, nekik adok minden szerelmet és hálát, és próbálom őket a tenyeremen hordozni, úgy ahogy ők is engem” – mondta Peter Srámek.

Peter Srámek gyerekeket tervez, de ahhoz meg kell állapodnia

Több projektet is futtat az előadó. A rengeteg koncert mellett legutóbb például a házát újította fel, most pedig gőzerővel készül a november 17-i koncertjére a Budapesti Kongresszusi Központba, ahol egy különleges lemezbemutatóval várja a közönséget. Még Csepregi Éva, a Neoton Família frontembere is a vendége lesz. Ezek mellett jelenleg nincs ideje a szerelemre.

Peter Srámek barátnője várhat, egyelőre karrierjére koncentrál (Fotó: Szeles Bence)

„Nincs okom panaszkodni, de van hová tenni a pénzt, mivel az építkezés nagyon sokba kerül.

Fontos számomra, hogy az álmaimat saját erőmből tudjam megvalósítani, és ne másoktól kelljen pénzt kérnem.

Mindez egy tudatos odafigyelést is igényel, most nem lehet könnyelmű döntéseket hozni. Amint készen lesz a ház, már komolyabban is szóba jöhet a családalapítás, és a gyerek kérdése. Kéne egy jó asszony, és egy-két gyerek. Sokszor megégettem már magam, így mára sokkal óvatosabb lettem.

Egészen addig nincs baj a kapcsolataimban, amíg nem érzem azt, hogy a párom ki szeretne sajátítani magának, amíg nem akar birtokolni. Ez ugyanis nem fér bele az énekesi karrierbe. Fontos, hogy a másik elfogadja, nem tartanék ott a rajongók nélkül, ahol tartok, de ez nem egyenlő azzal, hogy hűtlen típus lennék” – árulta el az előadó korábban a hot! magazinnak.