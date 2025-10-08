Peter Srámek megrendítő vallomást tett: "Nem bírom a tempót..."

Peter Srámek számára az idei év igazi maraton: szinte megállás nélkül dolgozik, és bár imádja, amit csinál, mostanra már a teste is jelzi, hogy ideje lenne lassítani. Az énekes elképesztő tempót diktál, hiszen, mint elárulta, szeptemberben 43 fellépése volt, és októberben is 38 koncert vár rá.

Peter Srámek koncertek 2025-ben is szép számmal vannal, de emellett az építkezést is koordinálnia kell (Fotó: Szabolcs László)

Peter Srámek élete maximális fordulatszámon pörög

„Rengeteget dolgozok, csak szeptemberben lenyomtam 43 bulit, októberben is 38 vár rám. Jelenleg is dolgozok, most forgatjuk a Csináljuk a fesztivált szilveszteri különkiadását” – mesélte a Borsnak Peter, aki gyakorlatilag pihenő nélkül vált egyik projektről a másikra.

A meglévő koncertek mellett november 17-én egy nagyszabású fellépésre is készül, amit a budapesti Kongresszusi Központban rendeznek meg: „Készülök a november 17-i nagykoncertre a Kongresszusi Központban, ahol Csepregi Éva lesz a sztárvendégem” – árulta el.

Beismerte, hogy túlvállalta magát

Ha mindez nem lenne elég, a zenész még építkezik is, ami – mint mondja – rengeteg energiát felemészt:

A munkáim mellett az építkezés is sok energiát elvisz. Nem bírom a tempót, kicsit túlvállaltam magam. Nagyon vágyok, nem sokra, csupán egy hétre otthon. Imádom a közönségemet, de túltoltam, érzem, hogy a szervezetem kezdi feladni, az az igazság...

– vallotta be őszintén.

Peter Srámek családja már alig várja, hogy meglátogassa őket az énekes (Fotó: Bors)

Érkezik az új dal hamarosan

Az énekes azonban igazi maximalista, aki nehezen engedi el a munkát: „Amíg bírom, addig nyomom” – mondta elszántan, bár azt is elismeri, most már szüksége lenne némi pihenésre. És miközben a mostani hónapjai is szinte percre pontosan be vannak táblázva, már egy még nagyobb álmot dédelget: szeretné, ha végre megvalósulhatna a saját nagykoncertje a Budapest Arénában.

Nagyon benne van a levegőben, tárgyalunk róla. Csináljuk a vizuális képet, hogy az egy nagy show legyen. Az elképzelésem nem annyira olcsó, de jól akarom megcsinálni. Bízom benne, hogy jövőre megvalósul végre”

– árulta el izgatottan.

Meg kell becsülni a másikat, különben talál újat

A rengeteg munka mellett természetesen az új zenékre is jut ideje. Legújabb dala, a "Ha valaki szeret..." már most nagy érdeklődést váltott ki a rajongók körében: „Erről szól maga a zene is, hogy figyelni kell egymásra, mert ha előbb-utóbb nem figyelsz, a másik elkezd máshová kacsintani. Meg kell becsülni azt, ami van, mert ha valaki nem kapja meg ott a boldogságot, máshol keresi” – mondta Srámek. Peter tehát nemcsak a színpadon, hanem az élet minden területén a szenvedély embere – de most már talán ő is érzi: néha a legnagyobb erő az, ha az ember tud időt adni magának a feltöltődésre is.