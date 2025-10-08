Peter Srámek megrendítő vallomást tett: "Nem bírom a tempót..."

Peter Srámek számára az idei év igazi maraton: szinte megállás nélkül dolgozik, és bár imádja, amit csinál, mostanra már a teste is jelzi, hogy ideje lenne lassítani. Az énekes elképesztő tempót diktál, hiszen, mint elárulta, szeptemberben 43 fellépése volt, és októberben is 38 koncert vár rá.
„Rengeteget dolgozok, csak szeptemberben lenyomtam 43 bulit, októberben is 38 vár rám. Jelenleg is dolgozok, most forgatjuk a Csináljuk a fesztivált szilveszteri különkiadását” – mesélte a Borsnak Peter, aki gyakorlatilag pihenő nélkül vált egyik projektről a másikra.
A meglévő koncertek mellett november 17-én egy nagyszabású fellépésre is készül, amit a budapesti Kongresszusi Központban rendeznek meg: „Készülök a november 17-i nagykoncertre a Kongresszusi Központban, ahol Csepregi Éva lesz a sztárvendégem” – árulta el.
Ha mindez nem lenne elég, a zenész még építkezik is, ami – mint mondja – rengeteg energiát felemészt:
A munkáim mellett az építkezés is sok energiát elvisz. Nem bírom a tempót, kicsit túlvállaltam magam. Nagyon vágyok, nem sokra, csupán egy hétre otthon. Imádom a közönségemet, de túltoltam, érzem, hogy a szervezetem kezdi feladni, az az igazság...
– vallotta be őszintén.
Az énekes azonban igazi maximalista, aki nehezen engedi el a munkát: „Amíg bírom, addig nyomom” – mondta elszántan, bár azt is elismeri, most már szüksége lenne némi pihenésre. És miközben a mostani hónapjai is szinte percre pontosan be vannak táblázva, már egy még nagyobb álmot dédelget: szeretné, ha végre megvalósulhatna a saját nagykoncertje a Budapest Arénában.
Nagyon benne van a levegőben, tárgyalunk róla. Csináljuk a vizuális képet, hogy az egy nagy show legyen. Az elképzelésem nem annyira olcsó, de jól akarom megcsinálni. Bízom benne, hogy jövőre megvalósul végre”
– árulta el izgatottan.
A rengeteg munka mellett természetesen az új zenékre is jut ideje. Legújabb dala, a "Ha valaki szeret..." már most nagy érdeklődést váltott ki a rajongók körében: „Erről szól maga a zene is, hogy figyelni kell egymásra, mert ha előbb-utóbb nem figyelsz, a másik elkezd máshová kacsintani. Meg kell becsülni azt, ami van, mert ha valaki nem kapja meg ott a boldogságot, máshol keresi” – mondta Srámek. Peter tehát nemcsak a színpadon, hanem az élet minden területén a szenvedély embere – de most már talán ő is érzi: néha a legnagyobb erő az, ha az ember tud időt adni magának a feltöltődésre is.
