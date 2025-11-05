Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Imre névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Egyszerűen valótlan" - Palvin Barbi pirosban hódított New Yorkban

Palvin Barbara
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 13:30
New Yorkszexi
A magyar modell szexi kinézete mellett nem tudtak elmenni szó nélkül.
B. V.
A szerző cikkei

Palvin Barbi ismét elvarázsolt mindenkit. A magyar szupermodell a CFDA divatdíjátadón vett rész, amelyet néha a divat Oscar-díjának is említenek. Az eseményen az adott év legjobb dizájnjait készítő alkotókat, tervezőket díjazzák. A gálát New Yorkban rendezték meg és Barbi mellett olyan sztárok is részt vettek rajta, mint például Rihanna. Amikor azonban a 32 éves magyar modell megérkezett, a kamerák csakis rá fókuszáltak.

Minden tekintet Palvin Barbira szegeződött.
Minden tekintet Palvin Barbira szegeződött. Fotó: TheStewartofNY /  Getty Images

Édes Istenem, annyira gyönyörű.

"Olyan lenyűgöző, hogy arra már szavak sincsenek."

Egyszerűen valótlan

 - érkeztek sorra a bókok Barbi díjátadós kinézetét látva. 

 

Palvin Barbi pirosban hódított az éjszakában

 

A dicsérő szavak sora nem meglepő, hiszen a szupermodell egy különleges, piros alkalmi ruhában jelent meg egy rendkívül egyszerű sminkkel és hajjal, ugyanis a központ a ruhán volt.  A vadító és érzéki színben elkészített, játékos, szexi és rojtos ruha elképesztően állt Barbin, aki hiába pózolt a kameráknak az éjszaka sötétjében, a villogó vakuknak köszönhetően úgy pillanatra úgy tűnt, a 31 éves nappal tette tiszteletét az eseményen. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu