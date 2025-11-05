"Egyszerűen valótlan" - Palvin Barbi pirosban hódított New Yorkban

Palvin Barbi ismét elvarázsolt mindenkit. A magyar szupermodell a CFDA divatdíjátadón vett rész, amelyet néha a divat Oscar-díjának is említenek. Az eseményen az adott év legjobb dizájnjait készítő alkotókat, tervezőket díjazzák. A gálát New Yorkban rendezték meg és Barbi mellett olyan sztárok is részt vettek rajta, mint például Rihanna. Amikor azonban a 32 éves magyar modell megérkezett, a kamerák csakis rá fókuszáltak.

Minden tekintet Palvin Barbira szegeződött. Fotó: TheStewartofNY / Getty Images

Édes Istenem, annyira gyönyörű.

"Olyan lenyűgöző, hogy arra már szavak sincsenek."

Egyszerűen valótlan

- érkeztek sorra a bókok Barbi díjátadós kinézetét látva.

Palvin Barbi pirosban hódított az éjszakában

A dicsérő szavak sora nem meglepő, hiszen a szupermodell egy különleges, piros alkalmi ruhában jelent meg egy rendkívül egyszerű sminkkel és hajjal, ugyanis a központ a ruhán volt. A vadító és érzéki színben elkészített, játékos, szexi és rojtos ruha elképesztően állt Barbin, aki hiába pózolt a kameráknak az éjszaka sötétjében, a villogó vakuknak köszönhetően úgy pillanatra úgy tűnt, a 31 éves nappal tette tiszteletét az eseményen.