Végre kiderült: ekkor indul az Észbontók

Észbontók
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 28. 09:36
Szépréthy RolandSuperTV2
"Skandinávia az Antarktiszon van, a házityúk költöző madár, a víz szilárd halmazállapotú" - emellett többek között arra is fény derül, hogy: "Kapu Tibor nyolc évet töltött az űrben" - hazánk észbontói talán minden eddiginél izgalmasabb és szórakoztatóbb megfejtésekkel bombázzák majd a nézőket és a hírességek alkotta párosokat, akik egymással versengve megkísérlik majd megfejteni a játékosok szövevényes megoldásait. November 10-étől, minden hétköznap 19 órakor, Szépréthy Roland műsorvezetésével jelentkezik majd a SuperTV2-n az Észbontók, amely eddig nem látott intellektuális kapukat nyit meg a televíziózás univerzumában.

A népszerű műveletlenségi vetélkedő friss évaddal tér vissza, ahol nem csupán a stúdió, valamint - Szépréthy Roland személyében - a műsorvezető újult meg, hiszen a játék során a hírességek most nem csupán igaz-hamis vagy éppen képfelismerő feladványok terén boncolgathatják az önjelölt agysebészek válaszait, de tippelhetnek is a hat forduló egyikében: az észbontók válaszlehetőségek nélkül fejtik meg az aktuális kérdést, míg a hírességek kapnak három válaszlehetőséget, hogy kiválasszák, a hozzájuk tartozó észbontók mire tippeltek.

Észbontók, Szépréthy Roland
Fotó: SuperTV2

A tét minden héten egymillió forint, amelyet jótékony célra ajánl majd a győztes duó. Hétről hétre két ismert emberekből álló páros vállalkozik a lehetetlenre: megfejteni az észbontók kiszámíthatatlan észjárását. Liptai Claudia és Ördög Nóra, a Bódi tesók, a Megasztár mesterei, Herceg Erika és Curtis - Horváth Tomi és felesége, Andika ellen versenyezve, Horányi Juli és Dér Heni, Tilla és Megyesi Balázs, a Sipos tesók, Szandi és Szulák Andrea, Németh Kristóf és Anger Zsolt, Nemazalány és Sofi, míg két szerelmespár, Vastag Csaba és Domján Evelin, valamint Jolly és Szuperák Barbara is megméretteti magát – olvasható a közleményben.

Észbontók - november 10-től, minden hétköznap 19 órától a SuperTV2 műsorán!

