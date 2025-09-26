Szentkirályi Alexandra: Ilyen undorító és gusztustalan támadás még senkit sem ért a modern magyar politikában

A legmocskosabb bűnökkel vádolni embereket bizonyíték nélkül, hazugságokra alapozva, külföldről fizetve, jól megszervezve, szándékosan.

Ilyen undorító és gusztustalan támadás még senkit sem ért a modern magyar politikában.

A Szőlő utcában nincs gyermekotthon,

Ózdon nincs gyermekotthon,

az ügyben kiskorú érintett nincs,

politikus érintettsége nincs.

A leggyengébb kamu a sajtóban, amit valaha láttam. Ilyen rossz formában vannak a külföldi szolgálatok? Erre futja?

Hazugság az egész. Névtelen betelefonálókkal, bizonyíték nélkül, a brit hírszerzés által fizetett emberektől.

És akik ezt terjesztették? Vályi úr? Noár? Pottyondy? Magyar Péter? Tényként állítani emberekről, hogy pedofilok pusztán elvakult gyűlöletből? Ez az ő ajánlatuk a magyar embereknek? Erre a világra és értékrendre akarnak lecserélni minket?

6-7 perces gyűlölködő, hazug videók forgatása közben nem jutott idő a Szőlő utcát beírni Google-be és megnézni a szögesdrótokat és kamerákat? Vagy az ózdi járást megnézni, hogy nincs is ott gyermekotthon?

Rengetegen követik őket, ez felelősséggel jár. Nem hazudozhatnak össze-vissza.

Ha az ő hazug, alaptalan hergelésük miatt bántanak valakit, büszkék lennének magukra? “Jajj ugyan ilyen nem lesz?” Most történt meg Amerikában.

Nem, nem és nem. Ennek az álhírbotránynak a legsúlyosabb következményei kell legyenek. Minden politikus, újságíró, külföldi ügynök, influenszer és ezek oly gyakori keverékének, felelnie kell a tetteiért.

Minden magyar embert veszélybe sodortak. Ilyen összehangolt akcióval taszítottak már káoszba országot. Ez a közrend és az államszervezet ellen elkövetett támadás volt.

Aki ebben részt vett, súlyos jogi következményekre számíthat. Ez a nemzet és minden magyar ember személyes biztonságának érdeke