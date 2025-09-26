Mikes Anna nem bírta tovább: ezt kellett tennie a nászúton

Mikes Anna és Krausz Gábor kapcsolata és esküvője teljesen lázban tartotta az elmúlt időszakban az országot. Az ifjú pár a Borsnak számolt be mindenről exkluzív keretek között, mikor ott lehettünk az esküvőjükön. Azóta a nászútjukról is a Borsnak meséltek. Azonban újabbnál újabb felvételek kerülnek elő a meghitt pihenésről: a táncoslábú feleség már nem bírta tovább, meg kellett osztania rajongóival miként telik a közös út.
Mikes Anna Instagram-videóban osztotta meg a nászút egy kis szeletkéjét a rajongókkal. Azt már mindenki tudhatja, hogy Krausz Gábor gyönyörű felesége rendkívül tehetséges, ha a táncról van szó, így talán nem is meglepő, ha egy táncos videóval jelentkezik a közönségnek.
Nehezen bírom sokáig tánc nélkül…
- fűzte a videóhoz.
A felvételen a tengerparton táncol bikiniben, amire csak egy átlátszó sárga strandruhát vett fel. A videó közepén a szél lefújja a kalapot a fejéről, de Anna profi módjára vágja ki magát a helyzetből. Mikes Anna bejegyzéseit a fenti videóra, vagy IDE kattintva nézheted meg.
