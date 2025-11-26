Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Felforr a levegő Mihályfi Luca szerelmes videójától, nem fogta vissza magát

2025. november 26.
Mihályfi LucaDancing With The Stars
Ismét táncolni láthattuk a párost, nem is akárhogyan! Mihályfi Luca talpig feszülősben omlott Hegyes Berci karjaiba.
Egy táncos kihívást teljesített elképesztő könnyedséggel Mihályfi Luca és Hegyes Berci. A szerelmesek vállalták az extrém koreográfiát, ami az amerikai Dancing With The Stars jelenlegi évadában aratott sikert, és nem akármilyen módon teljesítették is azt!

Hegyes Berci és Mihályfi Luca inspirálják egymást
Hegyes Berci és Mihályfi Luca inspirálják egymást
Fotó: Gáll Regina /  Bors

A páros egy edzőteremben rögzítette a táncot, amihez Luca leggingset és sportmelltartót húzott, így a koreográfia mellett az alakja is vonzza a tekintetet. Talán mondanunk sem kell, a kommentelők el vannak ájulva a végeredménytől!

Nagyon szépen sikerült! Olyan könnyedén csináljátok, mintha valóban könnyű lenne....pedig nem az. Gratulálok mindkettőtöknek.

- jegyezte meg egy hozzászóló.

De cukik vagytok

- írta egy másik kommentelő.

Mihályfi Luca legyőzte félelmét

A páros a Mokka stúdiójában is bemutatott egy részletet, ahol kiderült, hogy Luca korábban tartott az emelésektől.

Az elején tartottam az emelésektől, mert előtte nem csináltam ilyet soha. Most már simán bevállalom

- árulta el az énekesnő. 

Hozzá kell szoktatni a testünket, hogy nem izomból emelünk. Nagyon sok buktatója van. Ráadásul nem csak a férfin múlik, hiszen, ha a női táncpartner nem tartja jól magát, az megnehezíti a produkciót

- mondta el a technikát illetően Hegyes Berci. Az interjúból az is kiderült, hogy a fiatalok szerelme egy éve tart, azóta inspirálják egymást, Luca még egy szerelmes dalt is írt Bercinek.

