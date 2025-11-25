Tűzforró: Mihályfi Luca feszülős naciban mutatta meg a fenekét

Hegyes Berci barátnője, Mihályfi Luca nemrég még közös évfordulót ünnepeltek, azóta pedig minden visszatért a hétköznapi körforgásba. Mihályfi Luca is újra elment edzeni, hiszen csodatestét muszáj karban tartania, amihez kellő kitartás is szükséges.

Mihályfi Luca tudja, hogyan kell karban tartania testét

Fotó: Gáll Regina / Bors

Mihályfi Luca dögös fotót posztolt

Legutóbbi bejegyzésében az énekesnő megmutatta, milyen edzős ruhában szokott edzeni, és meg kell hagyni, maga a ruha tökéletesen feszül rajta, kiemelve előnyös testrészeit.

A kép kedvéért Luca egy lépcsőzőgépre tette fel egyik lábát, keze pedig térdén pihen. Ennél aligha létezik előnyösebb testhelyzet. Hegyes Berci barátnője tudja, mivel tüzelje fel rajongóit, a siker nem is maradt el, már rengetegen kedvelték bejegyzését.

Wow de gyönyörű, így tovább sok kitartást!

- kommentelte egyik követője.