Tűzforró: Mihályfi Luca feszülős naciban mutatta meg a fenekét

Hegyes Berci barátnője, Mihályfi Luca nemrég még közös évfordulót ünnepeltek, azóta pedig minden visszatért a hétköznapi körforgásba. Mihályfi Luca is újra elment edzeni, hiszen csodatestét muszáj karban tartania, amihez kellő kitartás is szükséges.
Legutóbbi bejegyzésében az énekesnő megmutatta, milyen edzős ruhában szokott edzeni, és meg kell hagyni, maga a ruha tökéletesen feszül rajta, kiemelve előnyös testrészeit.
A kép kedvéért Luca egy lépcsőzőgépre tette fel egyik lábát, keze pedig térdén pihen. Ennél aligha létezik előnyösebb testhelyzet. Hegyes Berci barátnője tudja, mivel tüzelje fel rajongóit, a siker nem is maradt el, már rengetegen kedvelték bejegyzését.
Wow de gyönyörű, így tovább sok kitartást!
- kommentelte egyik követője.
