Szerelme buktatta le Mihályfi Lucát: ilyen szexi tangát hord az énekesnő

Mihályfi Luca és Hegyes Berci egy évvel ezelőtt, a 2024-es Dancing with the Stars című műsorra való felkészülés közben szerettek egymásba. Bár a műsort nem sikerült megnyerniük, egymásra találásuk miatt az évad nagy győzteseinek számítottak: kapcsolatuk azóta is töretlen.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci gyönyörű párt alkotnak

A fiatal pár azóta is állandó reflektorfényben van, és bizony tesznek is azért, hogy így maradjon. A dekoratív Mihályfi Lucáról párja, Berci most igencsak pikáns, tangás képet posztolt a közösségi oldalán. A kérdés csak az, Luca észrevette-e, hogy szerelme lencsevégre kapta.

Hegyes Berci mutatta meg, milyen tangát vett fel Mihályfi Luca

Mutatjuk is az Instagram-sztoriban feltűnt, rendkívül bevállalós képet: