Szerelme buktatta le Mihályfi Lucát: ilyen szexi tangát hord az énekesnő

Mihályfi Luca
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 06. 13:25
Hegyes Berci büszkén mutogatja szerelmét. Most éppen Mihályfi Luca tangás fotóját tette közzé.
Bander Anita Csilla
Mihályfi Luca és Hegyes Berci egy évvel ezelőtt, a 2024-es Dancing with the Stars című műsorra való felkészülés közben szerettek egymásba. Bár a műsort nem sikerült megnyerniük, egymásra találásuk miatt az évad nagy győzteseinek számítottak: kapcsolatuk azóta is töretlen.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci gyönyörű párt alkotnak
Mihályfi Luca és Hegyes Berci gyönyörű párt alkotnak

A fiatal pár azóta is állandó reflektorfényben van, és bizony tesznek is azért, hogy így maradjon. A dekoratív Mihályfi Lucáról párja, Berci most igencsak pikáns, tangás képet posztolt a közösségi oldalán. A kérdés csak az, Luca észrevette-e, hogy szerelme lencsevégre kapta.

Hegyes Berci mutatta meg, milyen tangát vett fel Mihályfi Luca

Mutatjuk is az Instagram-sztoriban feltűnt, rendkívül bevállalós képet:

Hegyes Berci büszkén osztotta meg párja tangás képét
Hegyes Berci büszkén osztotta meg párja tangás képét
Fotó: Hegyes Berci Instagram sztori

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
