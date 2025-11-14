„Te vagy életem tánca” – Így ünnepelte évfordulóját Mihályfi Luca és Hegyes Berci

Mihályfi Luca és Hegyes Berci nem olyan régóta vannak együtt, de kapcsolatuk már az első évfordulóra is rendkívül romantikus volt. Az elmúlt év tele volt közös élményekkel, nevetéssel, apró kalandokkal és meghitt pillanatokkal, amelyek tovább erősítették szerelmüket.
Az ünneplést apró, de különleges meglepetésekkel kezdték. Luca elmesélte a Borsnak, hogy egy hétig csepegtette a párjának az ajándékokat, hogy minden nap tartogasson számára valami örömtelit. Az egyik legkülönlegesebb programjuk egy steak- és hússütő tanfolyam volt, ahol együtt főzhettek és élvezhették az együtt töltött minőségi időt.
Több apró meglepetéssel készültem a páromnak, és ő is nekem, úgyhogy nálam például egy hétig csepegtettem a meglepetéseket. Az egyik legkülönlegesebb élményünk az volt, hogy elvittem őt egy steak- és hússütő tanfolyamra, ahol közösen főzhettünk. Ez tök jó élmény volt, és nagyon örültem, hogy neki is annyira tetszett.
A pár többi ajándéka is rendkívül személyesek volt. Mihályfi Luca szerelmes dalt írt Hegyes Bercinek, amely kifejezte érzéseit és kapcsolatuk jelentőségét.
Ezen kívül készítettem neki egy ajándékot, ami nem kézzel fogható: írtam neki egy szerelmes dalt. Ez a dal arról szól, hogy mennyire szeretem őt, egy igazán személyes szerelmi vallomás, amit először csak neki akartam megmutatni.
Berci egy gyönyörű piros ruhát adott Lucának, ami tökéletesen ráillett, és egy kézzel írt levelet, amely már önmagában is nagyon megható volt. Az este egyik legkülönlegesebb pillanata egy apró varázsgömb volt, amelybe videókat és zenét lehetett elhelyezni. A gömb az egyik kedvenc dalukat játszotta le, miközben felidézte az elmúlt év közös emlékeit, könnyekig hatva Lucát.
Ő pedig adott nekem egy gyönyörű piros ruhát, ami tökéletesen rám illett. Nem is értettem, hogy tudta eltalálni a méretemet, de tökéletesen sikerült, és ez nagyon megható volt. Emellett kaptam tőle egy kézzel írt szerelmes levelet, ami mindig fantasztikus élmény. Volt benne egy apró, de különleges ajándék is: egy kis gömb, ami félig üvegből, félig egy speciális anyagból készült, és bele lehetett táplálni videókat zenével együtt. Olyan volt, mint egy varázsgömb, és lejátszotta az egyik kedvenc dalunkat, miközben az elmúlt egy évünk emlékeit mutatta. Teljesen elérzékenyültem, könnyekig hatott.
A levelek és az apró ajándékok mellett a legszebb üzenet egy sor volt a kézzel írt levélből: „Te vagy életem tánca.” Luca szerint ez a mondat tökéletesen összefoglalja a kapcsolatuk lényegét és a lángoló szerelmet, ami közöttük van. Bár rövid ideje vannak együtt, Mihályfi Luca és Hegyes Berci szerelme erősebb, mint valaha, és az idei évforduló minden pillanata romantikus, meghitt és felejthetetlen volt számukra.
