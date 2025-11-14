„Te vagy életem tánca” – Így ünnepelte évfordulóját Mihályfi Luca és Hegyes Berci

Mihályfi Luca és Hegyes Berci nem olyan régóta vannak együtt, de kapcsolatuk már az első évfordulóra is rendkívül romantikus volt. Az elmúlt év tele volt közös élményekkel, nevetéssel, apró kalandokkal és meghitt pillanatokkal, amelyek tovább erősítették szerelmüket.

Mihályfi Luca Hegyes Berci szerelme a kamerák előtt bontakozott ki (Fotó: Mediaworks archív)

A Dancing with the Stars szerelmet is hozott Mihályfi Luca számára

Az ünneplést apró, de különleges meglepetésekkel kezdték. Luca elmesélte a Borsnak, hogy egy hétig csepegtette a párjának az ajándékokat, hogy minden nap tartogasson számára valami örömtelit. Az egyik legkülönlegesebb programjuk egy steak- és hússütő tanfolyam volt, ahol együtt főzhettek és élvezhették az együtt töltött minőségi időt.

Több apró meglepetéssel készültem a páromnak, és ő is nekem, úgyhogy nálam például egy hétig csepegtettem a meglepetéseket. Az egyik legkülönlegesebb élményünk az volt, hogy elvittem őt egy steak- és hússütő tanfolyamra, ahol közösen főzhettünk. Ez tök jó élmény volt, és nagyon örültem, hogy neki is annyira tetszett.

Mihályfi Luca párja egy gyönyörű piros ruhával lepte meg az énekesnőt (Fotó: hot! magazin archív)

Szerelmes dalt ír Luca

A pár többi ajándéka is rendkívül személyesek volt. Mihályfi Luca szerelmes dalt írt Hegyes Bercinek, amely kifejezte érzéseit és kapcsolatuk jelentőségét.

Ezen kívül készítettem neki egy ajándékot, ami nem kézzel fogható: írtam neki egy szerelmes dalt. Ez a dal arról szól, hogy mennyire szeretem őt, egy igazán személyes szerelmi vallomás, amit először csak neki akartam megmutatni.

Berci egy gyönyörű piros ruhát adott Lucának, ami tökéletesen ráillett, és egy kézzel írt levelet, amely már önmagában is nagyon megható volt. Az este egyik legkülönlegesebb pillanata egy apró varázsgömb volt, amelybe videókat és zenét lehetett elhelyezni. A gömb az egyik kedvenc dalukat játszotta le, miközben felidézte az elmúlt év közös emlékeit, könnyekig hatva Lucát.