Hoppá: Hegyes Berci és Mihályfi Luca az esküvőről vallottak

Mihályfi Luca és Hegyes Berci kétségkívül az egyik legnagyobb álompárrá avanzsálódtak az elmúlt évben. A Dancing with the Stars történetében Krausz Gábor és Mikes Anna után a közönség Berci és Luca között is észrevehette azt a szikrát, ami nem sokkal később lángra lobbant, a tűz pedig azóta is teljes lánggal ég. A szerelmesek a Palikék Világa című podcast műsorban meséltek a kapcsolatukról.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci a Dancing with the Stars-nak köszönhetően jöttek össze (Fotó: Szabolcs László)

Mihályfi Luca korábbi kapcsolatai nem működtek

Az énekesnő kendőzetlen őszinteséggel mesélt arról, hogy Berci már egészen az elejétől kezdve másképp kezelte őt, mint bármelyik férfi az életében. „Bármilyen kapcsolatról beszélünk, akár baráti, vagy szerelmi - bár nem volt túl sok tapasztalatom - azok valahogy nem voltak jók a lelkemnek. Ugyanakkor örülök, hogy nem voltak túl jó tapasztalataim, mert ezek nélkül nem lennék az, aki ma vagyok és nem tudnám azt, hogy hogyan szeretek szeretve lenni - kezdi Luca, aki kizárólag áradozva beszélt párjáról.

Huszonkét éves vagyok és találkoztam egy férfivel, aki pont úgy szeret, ahogy mindig is szerettem volna kiskoromban. Eljött egy barna herceg a Dirty Dancing-es tündérmesével és úgy kezel engem, hogy mindkettőnknek jót akar.

Mihályfi Luca elárulta, hogy Berci mindig a tenyerén hordozza és ezáltal mindig azt érzi, hogy a legjobbat akarja neki. „Látni akar és meg akarja érteni, hogy mit miért érzek. Egész egyszerűen meg akarja beszélni a dolgokat.” Az énekesnő bevallotta, hogy korábban az olyan helyzetekben, amikor nem értett egyet valakivel, mindig saját magát hibáztatta, Berci mellett viszont rádöbbent, hogy nem ő érezte rosszul a dolgokat, egyszerűen csak nem volt olyan megértő fül mellette, aki meghallgatta volna az érzéseit.

Szerintem azért működünk mi olyan jól, mert mindent meg tudunk beszélni egymással és nem csak felszínes dolgokról, hanem az összes olyan témáról is, ami kellemetlen, kínos, vagy nyomja a lelkünket, és ez az a bizalom, ami nagyon különlegesen összetart bennünket.

Hegyes Berci: „Teljes mértékben Lucával tervezek”

A fiatal pár hosszú idő után végre elárulta, hogy a Dancing with the Stars első élő adása utáni afterpartin csattant el közöttük az első csók és a harmadik élő adásban már mindketten azt érezték, hogy sokkal komolyabb érzések indultak el bennük, mint amire feltétlenül számítottak.

Átlagon felüli harmonikus párkapcsolat a miénk és szerintem ez annak tudható be, hogy mindketten beletesszük magunkat

– vallja Berci, aki úgy véli, ehhez még az is hozzájárul, hogy ugyanaz a szeretetnyelvük.

Én nagyon szeretem ezt a nőt, ezért magaménak érzem, ha van valami problémája. Félreértés ne essék: nekünk is vannak vitáink. De korábban soha nem tapasztaltam ehhez hasonlót és amikor rájöttem, hogy ez sokkal több mint amit eddig valaha éreztem, onnantól kezdve én is máshogy tekintettem erre a kapcsolatra. Nagyon hálás vagyok ennek a műsornak

– mesélte Berci, aki arról is elszólta magát, hogy talán emiatt épp a Dancing with the Stars szerkesztőit kérik majd fel esküvői tanúnak.