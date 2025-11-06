Rúdtánc közben hullik le a lepel a magyar színésznőkről – képeken a Meztelen igazság

Kevés előadás mer ennyire őszintén és bátran szembenézni a női önismeret és önelfogadás kérdéseivel, mint a Liliom Produkció legújabb vállalása. A Meztelen igazság színdarab egyensúlyoz humor, zene és érzékiség határán – miközben a nézőket is önvizsgálatra hívja.

A Meztelen igazság humoros formában, leplezetlenül tárja elénk a nők mindennapi küzdelmeit (Fotó: Szabolcs László)

A meztelen igazság felfedi magát

A Meztelen igazság vígjáték november 8-án és 9-én debütál a RaM-ArT Színházban, és valódi színháztörténeti kuriózumnak ígérkezik, hiszen rúdon táncolva hódít majd a Liliom Produkció legújabb, pikáns és felszabadító előadása! Magyarországon még nem láthattunk olyan színdarabot, ahol a színésznők ténylegesen pörögnek majd a rúdon – mindezt a női önelfogadás és felszabadulás szímbólumaként.

A Meztelen igazság előadás öt, eltérő életkorú és fizikális adottságokkal rendelkező nő történetét meséli el, akik egy rúdtánckurzuson nemcsak testük felett tanulnak uralkodni, hanem lelki gátlásaiktól is megszabadulnak. A próbák során barátságok szövődnek, titkok kerülnek napvilágra, és mindannyian rádöbbennek: a szépség nem méret, kor vagy elvárás kérdése. A történet csúcspontján pedig a hölgyek jótékonysági céllal, valódi bátorsággal vetkőznek meg – szó szerint és átvitt értelemben is.

A színésznők nyáron kezdtek bele egy intenzív rúdtánc-edzésbe (Fotó: Szabolcs László)

Hónapok óta rúdtáncolnak a színésznők

A Meztelen igazság humorral, energiával és igazi női erővel repíti végig a közönséget ezen az önismereti utazáson. A színésznők a hitelesség kedvéért hónapok óta valódi rúdtánc-edzéseken vesznek részt Tóth Bernadett profi oktató irányításával, hogy minden mozdulat valódi legyen. A zenék is különleges meglepetést tartogatnak: ismert slágerek szólalnak meg új, lendületes köntösben. A darab főszerepeiben Barbinek Paula, Haumann Petra, Csomor Csilla, Kokas Piroska, Deutsch Anita, Gyebnár Csekka, Nyertes Zsuzsa, Sári Évi, Gubík Ági és Fekete Linda tűnik fel.

A rendező ezúttal is Tallós Rita, aki a női színház elkötelezett alkotójaként ismét mer újítani. A Liliom Produkció pedig, amely ma már Magyarország egyik legnagyobb utazószínháza, évente több mint 160 előadással járja az országot, most is bebizonyítja: a színház lehet egyszerre megható, humoros és felszabadító.