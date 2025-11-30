Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Metzker Viki még a napsütést is túlragyogja - Fotó

Metzker Viki
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 30. 07:30
Kicsivel több, mint egy hete hagyta el az országot a lemezlovas. És természetesen nem hagy minket szexi képek nélkül Metzker Viki.

Metzker Viki ismét megajándékozta rajongóit, méghozzá egy popsi villantós fotóval az Instagramon. Bearanyozta a követői napját, az már biztos!

Metzker Viki popsit villantott
Fotó:   Instagram

Metzker Vikinél még a dubaji napsütés sem forróbb

A szexi DJ és férje az évvégi fáradalmakat pihenik ki, jelenleg a dubaji nyári hőmérsékletet élvezik, és természetesen a képek sem maradhatnak ilyenkor el. Mint ahogyan azt Vikitől már megszoktuk, most is szexi forró fotókat osztott meg az Instagram-oldalán. Viki épp a homokban áll egy fekete-fehér bikiniben, melynek alsó része tökéletesen kiemeli fenekének a formáját. A szettet egy menő napszemüveggel is feldobta, mi pedig csak ámuldozunk, mind a csodás háttér, mind pedig Viki tökéletes alakját látva.

Ha ilyen bombasztikus gyönyörűen szép atombombát dobnának le Nagyvárad területére asszem maradok még akkor is ha belehalok!

- írta az egyik követője a képek alá. 
 

 

