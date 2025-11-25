Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Vadító fotó: Metzker Viki neonszínű bikinije nem sokat bízott a képzeletre

Metzker Viki
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 21:30
bikinis fotószexi
A népszerű DJ ugyan elhagyta az országot, de nem hagyta a rajongókat látnivaló nélkül. Metzker Viki ismét falatnyi bikiniben pózolt.

Metzker Viki Magyarország egyik legnépszerűbb DJ-je, aki nemcsak a keverőpultokat hódítja meg, de a férfi szíveket is - annak ellenére, hogy boldog házasságban él.

Metzker Viki és férje Dubajban töltenek el két hetet, hogy kikapcsolódjanak az év végéhez közeledve
Metzker Viki és férje Dubajban töltenek el két hetet, hogy kikapcsolódjanak az év végéhez közeledve / Fotó: Instagram

Metzker Viki, mint egy forró, olvadó lime

A szexi DJ nemrégiben elhagyta az országot, de nem egyedül - férje, Ferenczei Gábor, avagy BSW Gaben is vele tartott és meg sem álltak Dubajig, ahol jelenleg az időjárás a nyári 30 Celsius fokot is eléri, a magyarországi téli ideg tökéletes ellentéteként. Természetesen a rajongók nem csak irigykednek, de olvadoznak is a DJ képein, aki egy-két merészebb fotót is megosztott magáról, amelyeken egy falatnyi, neonszínű bikiniben mutatja meg irigylése méltó alakját.

Metzker Viki még az Instagram-sztorijában is megosztotta a forró képekkel telerakott bejegyzését, ahol jelezte, most két hétig feltöltődik. Ez nem is csoda, hisz a népszerű DJ fellépésekről fellépésekre jár, így ő is és a férje is megérdemlik, hogy egy kicsikét elbújjanak a világ nyüzsgése elől.

De nem szaporítjuk tovább a szót, mutatjuk is a szexi képeket:

 

