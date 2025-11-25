Vadító fotó: Metzker Viki neonszínű bikinije nem sokat bízott a képzeletre

Metzker Viki Magyarország egyik legnépszerűbb DJ-je, aki nemcsak a keverőpultokat hódítja meg, de a férfi szíveket is - annak ellenére, hogy boldog házasságban él.

Metzker Viki és férje Dubajban töltenek el két hetet, hogy kikapcsolódjanak az év végéhez közeledve / Fotó: Instagram

Metzker Viki, mint egy forró, olvadó lime

A szexi DJ nemrégiben elhagyta az országot, de nem egyedül - férje, Ferenczei Gábor, avagy BSW Gaben is vele tartott és meg sem álltak Dubajig, ahol jelenleg az időjárás a nyári 30 Celsius fokot is eléri, a magyarországi téli ideg tökéletes ellentéteként. Természetesen a rajongók nem csak irigykednek, de olvadoznak is a DJ képein, aki egy-két merészebb fotót is megosztott magáról, amelyeken egy falatnyi, neonszínű bikiniben mutatja meg irigylése méltó alakját.

Metzker Viki még az Instagram-sztorijában is megosztotta a forró képekkel telerakott bejegyzését, ahol jelezte, most két hétig feltöltődik. Ez nem is csoda, hisz a népszerű DJ fellépésekről fellépésekre jár, így ő is és a férje is megérdemlik, hogy egy kicsikét elbújjanak a világ nyüzsgése elől.

De nem szaporítjuk tovább a szót, mutatjuk is a szexi képeket: