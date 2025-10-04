Megyeri Csilla várandósan sem állt le az edzéssel: így őrzi meg szexi alakját

Az influenszer élete legboldogabb hírét jelentette be idén augusztusban. Megyeri Csilla Instagram oldalán árulta el, hogy hamarosan egy kisbabával bővül családjuk.

Megyeri Csilla terhessége alatt is elképesztő formában van (Fotó: Ripost)

Megyeri Csilla kismamaként tündököl

A műsorvezető és párja, Nicola Sarciá egyelőre nem tudják, hogy kislányuk, vagy kisfiúk születik, de sejtésük már van. Most úgy tűnik, egy babaváró bulin fogják megtudni az örömhírt.

Csilla pocakja már szépen kerekedik, ő mégsem pihenéssel tölti napjait: fontos neki, hogy ugyanolyan jó formában legyen, mint terhessége előtt.

Most Instagram oldalán mutatta meg, hogy néz ki az edzésterve, motiválva ezzel kismamatársait.

Őszintén szólva az edzéseim jelenleg nem sokban különböznek attól, ahogy a terhesség előtt edzettem. Ohhh… mégis. A boksz kimarad nagy szívfájdalmamra. (jelenleg +8-9 kilónál tartok) Viszont néhány kulcsfontosságú dolgot tudatosan változtattam a súlyzós edzéseken (ebből már nem engedtem)

– osztotta meg követőivel.

Megyeri Csilla motiválja a kismamákat

Az influenszer életében mindig is fontos szerepet játszott a sport, nem csoda, hogy terhessége alatt is odafigyel az egészséges életmódra.

Az újdonsült kismama csökkentette a súlyokat, hosszabb pihenőket tart, és módosított a gyakorlatokon. Felhívta a figyelmet arra, hogy terhesség alatt milyen óvatosnak kell lenni, odafigyelni a benne növekvő kis életre. „Figyelek a testtartásra, a lábtávolságra, és persze a légzésre + core aktiválásra is.”

Célja a biztonságos tudatos mozgás, és a feszes test megtartása ebben a csodálatos időszakban is. Természetesen előtte kikérte egy orvosi csapat véleményét is.

„Mozgás közben nem csak a testemre, de a babámra is gondolok – minden ismétlés egy kis öngondoskodás magamnak és neki is. Szóval, ha eddig azt hitted, hogy a terhesség alatt nem lehet edzeni, csak emlékeztesd magad: lehet, csak máshogyan. (persze tudom, hogy van, akinél tiltólistás a testedzés – az más!)”

– írta posztjához

Buzdítja a kismamákat arra, hogy aki teheti, és nem kizárt nála a heti néhány alkalom edzés, az hallgasson a testére és vágjon bele!