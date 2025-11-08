Eddigi legnagyobb produkciójára készül a Megasztár versenyzője: Több méter magasban fog énekelni

A TV2 Megasztár harmadik élő show-ja minden eddiginél látványosabbnak ígérkezik, és könnyen lehet, hogy Szabó Kamilla Lilla produkciója lesz az este egyik legemlékezetesebb pillanata. A Tóth Gabi által mentorált énekesnő ugyanis nem mindennapi előadással készül: úgy tudni, hogy a magasban fog lebegni a színpadon. A látványos ötletet már a próbákon is hatalmas lelkesedés övezte, Kamilla pedig nem titkolja, hogy ez a produkció igazi kihívás, ugyanakkor hatalmas élmény számára.

A Megasztár énekesnője a mai élő show-ban kedvére szárnyalhat (Fotó: Markovics Gábor)

A magasban bizonyíthat a Megasztár versenyzője

Szabó Kamilla Lilla Tóth Gabi egyetlen bent maradt versenyzője, aki vigaszágon jutott vissza a versenybe, és azóta szinte szárnyal – ezúttal szó szerint is.

Nincs tériszonyom, nagyon várom, ez egy rendkívül extra produkció lesz. Imádtam, amikor próbáltuk, de majd meglátjátok, miről beszélek…

– mondta sejtelmes mosollyal. Az énekesnő mindig bátran vállal kockázatot a színpadon, és minden adásban igyekszik valami újat mutatni. Ezúttal azonban nemcsak hangilag, hanem látványban is a maximumot hozza majd, így az biztos, hogy a nézőknek leesik az álluk, amikor megjelenik.

Egyre nagyobb nyomást érez magán

A verseny azonban egyre élesebb, hiszen minden héttel kevesebben maradnak. Kamilla szerint ez plusz nyomást is jelent, de igyekszik pozitívan megélni a helyzetet: „Helyez rám plusz nyomást, hogy egyre kevesebben vagyunk, szürreális, hogy még mindig itt vagyok. Érezzük a feszültséget, de próbálunk ellazulni, ebben a jó hangulatban nem is nehéz…” – mesélte. A versenyzők között ugyanis igazi barátságok szövődtek, és a támogató közeg sokat segít abban, hogy ne uralja őket a stressz.

Meghatódott a rajongótól

A rajongók szeretete is sokat jelent Kamillának, aki meghatottan beszélt arról, mennyi figyelmet és kedvességet kap a közönségtől. „Nagyon aranyosak, kaptam kulcstartókat, rajzokat, de még plüss capybarát is” – nevetett. A fiatal tehetség mindig nyitottan, közvetlenül fordul a rajongói felé, és láthatóan élvezi, hogy ennyi ember szurkol neki hétről hétre.

Ő nyeri meg a Megasztárt Kamilla szerint

A közönségtalálkozón Kamilla egy kis kulisszatitkot is elárult a Megasztár kulisszáiból: szerinte a legviccesebb versenyző Kökény Lali, a legkésőbb érkező mindig Ádám Attila, míg a legjobb énekesnek Lengyel Johannát tartja – aki szerinte meg is nyerheti a versenyt. Bár szerényen nyilatkozik, a közönség és a mesterek is érzik: Szabó Kamilla Lilla nemcsak bájos és kedves személyiség, hanem igazi tehetség, aki képes meglepni a nézőket minden egyes alkalommal.