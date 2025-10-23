„Inkább felöltöznék” – tart a szexizéstől a Megasztár fiatal versenyzője

Elképesztő izgalmak között derült ki október 19-én, vasárnap, hogy ki csatlakozhat tizenharmadikként a TV2 Megasztár élő show-jának mezőnyéhez: a nézők szavazatai alapján a kolozsvári Szabó Kamilla Lilla kapott új esélyt, így akár meg is nyerheti a Megasztár 2025-ös évadát.

Szabó Kamilla Lilla a vigaszágról került be a Megasztár élő show-jába (Fotó: Markovics Gábor)

A 24 éves tehetség már össze is költözött a többi versenyzővel, és bár élete egyik legnagyobb kalandjának tartja a Megasztár 2025-ös évadát, az megviselte, hogy elszakadt a családjától.

„Nagyon megterhelő. Most már aludtam öt órát legalább, de annyira fáradt vagyok. Bízom abban, hogy sikerül felvenni a tempót és rendesen beilleszkedni. Az a célom, hogy élvezzem ezt az egészet, amíg itt vagyok. Nem akarom, hogy elmenjen arról a fókusz, hogy megéljem a pillanatot és a jelenben legyek. Egyelőre ijesztő picit az egész, érzem, hogy belecsöppentem a mély vízbe, hiszen már együtt is lakom a többiekkel. Ám mivel én később érkeztem, le vagyok maradva egy kicsit. Nem beszélve arról, hogy teljesen új a környezet, és most egy ideig nem látom a családomat. Nyilván a közösségi média felületein ott vannak és támogatnak. Beszélgetünk napi szinten, de ezt persze nem lehet összehasonlítani azzal, mint amikor ott vannak tényleg mellettem. Szóval ez is megterhelő, de arra koncentrálok, hogy miért jelentkeztem a Megasztárba, és az egyértelműen az éneklés”

– fogalmazott a Borsnak Szabó Kamilla Lilla, Tóth Gabi csapatának versenyzője.

A Megasztár versenyzője nem szívesen vetkőzne neki

A Megasztár 2025-ös évadának sajtótájékozatatóján arra voltunk kíváncsiak, hogy Szabó Kamilla Lilla mennyire lenne bevállalós, hiszen fiatal és roppant csinos, így elképzelhető, hogy stylistok merészebbnél merészebb ruhakölteményeket álmodnak majd meg neki.

"Ha először megmutatják a ruhát, akkor lehet, hogy nem tetszik, például a sárga vagy aranyszínű dolgokat kifejezetten nem szeretem, viszont a forgatáson is egy ilyen zakó volt rajtam. Ahogy felvettem, és megláttam egyben a sminkkel meg a hajjal, összeállt a kép és néztem, hogy ez tök én vagyok! Nyitott vagyok ezekre, amikkel viszont kicsit bajom van, az az, hogy nem szeretek túl sokat mutatni. Inkább tudjam biztosra, hogy hosszú ujjú, vagy valami olyan ruhácska, ami nem sokat mutató, mert szó szerint az az érzésem, hogy pucér vagyok, ráadásul fázós is, és azt nem szeretem egyáltalán. Inkább felöltöznék, hogyha arról van szó"

– nevetett Szabó Kamilla Lilla énekesnő.