"Nagyon megterhelő" - elszakadt a családjától a Megasztár 13. versenyzője, Szabó Kamilla Lilla

Elképesztő izgalmak között derült ki október 19-én, vasárnap, hogy ki csatlakozhat tizenharmadikként a TV2 Megasztár élő show-jának mezőnyéhez: a nézők szavazatai alapján a kolozsvári Szabó Kamilla Lilla kapott új esélyt, így akár meg is nyerheti a Megasztár 2025-ös évadát. Az eredményt a Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adásában hirdették ki. Ördög Nóra, Szépréthy Roli és Tilla közösen zárták le a voksolást.

Szabó Kamilla Lilla bejutott a Megasztár élő show-jába (Fotó: TV2)

A TV2 Play alkalmazásban és SMS-ben zajló szavazás során Kamilla győzött a négy vigaszágas – Szuna Gréta, Szabó Kamilla Lilla, Rékasi Dezső és Barna Gergő – közül, így ő léphet színpadra a tizenkét, már kiválasztott tehetség mellett. A fiatal énekesnő az utóbbi hetekben egyre több rajongót szerzett, akik most a szavazatokkal is kifejezték támogatásukat.

„Miután láttam, hogy lezajlott a középdöntő, nagyon sok ember támogatott és gratulált, de vasárnap estig abszolút a nézők kezében volt a sorsom. Nem tehettem mást, reménykedtem és vártam. Nyilván nagyon jól esett, hogy én kerültem be az élő show-ba, de ennyitől nem száll el az ember. Azt a taktikát követtem, hogy egyik vigaszágast sem követtem a közösségi médiában, kizárólag magamra akartam koncentrálni ilyen téren. Óhatatlanul is előjön az emberből, hogy hasonlítjuk magunkat a másikhoz, ezt szerettem volna elkerülni. Úgy voltam vele, hogy ha nekem itt helyem van, akkor én leszek az, ha pedig nincs, akkor úgyse. Nyilván kicsit ráparáztam, mert a lelki szemeim előtt legalább egy élő show lebegett, és nagyon örülök, hogy ez sikerült”

– kezdte a Borsnak a Megasztár 13. versenyzője, Szabó Kamilla Lilla.

Elszakadt a családjától a Megasztár fiatal versenyzője

A fiatal, Tóth Gabi csapatát erősítő tehetség ugyanakkor azt sem tagadta, lelkileg roppant megterhelő volt neki ez az időszak, kiváltképp azért, mert elszakadt a családjától.

„Nagyon megterhelő. Most már aludtam öt órát legalább, de annyira fáradt vagyok. Bízom abban, hogy sikerül felvenni a tempót és rendesen beilleszkedni. Az a célom, hogy élvezzem ezt az egészet, amíg itt vagyok. Nem akarom, hogy elmenjen arról a fókusz, hogy megéljem a pillanatot és a jelenben legyek. Egyelőre ijesztő picit az egész, érzem, hogy belecsöppentem a mély vízbe, hiszen már együtt is lakom a többiekkel. Ám mivel én később érkeztem, le vagyok maradva egy kicsit. Nem beszélve arról, hogy teljesen új a környezet, és most egy ideig nem látom a családomat. Nyilván a közösségi média felületein ott vannak és támogatnak. Beszélgetünk napi szinten, de ezt persze nem lehet összehasonlítani azzal, mint amikor ott vannak tényleg mellettem. Szóval ez is megterhelő, de arra koncentrálok, hogy miért jelentkeztem a Megasztárba, és az egyértelműen az éneklés”

– fogalmazott Szabó Kamilla Lilla.