Szerelem a Megasztárban? Marics Peti megtörte a csendet, színt vallott Lengyel Johannáról

Napok, ha nem hetek óta pusmogják már, hogy szerelem szövődhetett mester és versenyző között a TV2-n futó Megasztár háza táján! A szóbeszéd két főszereplője Marics Peti és a műsor egyik legtehetségesebb énekesnője, Lengyel Johanna, akik között a nézők és a netezők szerint is csak úgy izzik a levegő a Megasztár stúdiójában.

Marics Peti szerelmes? A Herceg Erika, Tóth Gabi és Curtis melletti mesteri széket elfolgaló énekest hírbe hozták a Megasztár egyik versenyzőjével (Fotó: Bors)

Lengyel Johanna ráadásul hétről hétre lenyűgözi Maricsot, akinek magánéletéről jó ideje semmi biztosat nem lehet tudni. A titokzatosság pedig mindig remek alap egy kis pletykálkodásra.

Az internetes fórumok, a Reddit és a közösségi oldalak kommentjei egyértelműen azt sugallják, hogy a két fiatal között többről lehet szó, mint pusztán szakmai kapcsolat. Marics Peti tekintete gyakran követi Lengyel Johannát, láthatóan elolvad a csillogó szemek és a magabiztos mozdulatok láttán, miközben a fiatal énekesnő profi nyugalommal, mégis emberi bájjal uralja a színpadot. A rajongók már most „összeillenének” jelzővel illetik a párost, és mindenki titkon reméli, hogy a színpadon kialakult harmónia a való életben is folytatódhat.

Lengyel Johanna hétről hétre lenyűgözi a Megasztár mestereit (Fotó: MATE KRISZTIAN)

Szerelem a Megasztárban? Marics Peti reagált a pletykákra

Nos, úgy tűnik, a szóbeszéd Marics Peti és Lengyel Johanna fülébe is eljutott, mert kedden egy közös videóban öntöttek tiszta vizet abba a bizonyos pohárba. Egy pár perces felvételen mindent tisztáztak!

"Nálunk igazából, ha még nem vették észre, ez a dinamika, hogy én mondok valamit a versenyzőknek, aztán kinevetnek engem. Egy jót nevetünk és jó a kedv. És ettől van magic köztünk, érzitek? De nem úgy, ahogy ti gondoljátok"

– tisztázta a helyzetet egyszer és mindenkorra Marics Peti.

