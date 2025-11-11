Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Márton névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szerelem a Megasztárban? Marics Peti megtörte a csendet, színt vallott Lengyel Johannáról

Lengyel Johanna
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 17:39
Marics PetiMegasztárszerelem
Vajon tényleg szerelem szövődött mester és versenyző között? Marics Peti tisztázta a Megasztár legforróbb pletykáját!
Doris
A szerző cikkei

Napok, ha nem hetek óta pusmogják már, hogy szerelem szövődhetett mester és versenyző között a TV2-n futó Megasztár háza táján! A szóbeszéd két főszereplője Marics Peti és a műsor egyik legtehetségesebb énekesnője, Lengyel Johanna, akik között a nézők és a netezők szerint is csak úgy izzik a levegő a Megasztár stúdiójában.

Megasztár
Marics Peti szerelmes? A Herceg Erika, Tóth Gabi és Curtis melletti mesteri széket elfolgaló énekest hírbe hozták a Megasztár egyik versenyzőjével (Fotó: Bors)

Lengyel Johanna ráadásul hétről hétre lenyűgözi Maricsot, akinek magánéletéről jó ideje semmi biztosat nem lehet tudni. A titokzatosság pedig mindig remek alap egy kis pletykálkodásra

Az internetes fórumok, a Reddit és a közösségi oldalak kommentjei egyértelműen azt sugallják, hogy a két fiatal között többről lehet szó, mint pusztán szakmai kapcsolat. Marics Peti tekintete gyakran követi Lengyel Johannát, láthatóan elolvad a csillogó szemek és a magabiztos mozdulatok láttán, miközben a fiatal énekesnő profi nyugalommal, mégis emberi bájjal uralja a színpadot. A rajongók már most „összeillenének” jelzővel illetik a párost, és mindenki titkon reméli, hogy a színpadon kialakult harmónia a való életben is folytatódhat.

Megasztár
Lengyel Johanna hétről hétre lenyűgözi a Megasztár mestereit (Fotó: MATE KRISZTIAN)

Szerelem a Megasztárban? Marics Peti reagált a pletykákra

Nos, úgy tűnik, a szóbeszéd Marics Peti és Lengyel Johanna fülébe is eljutott, mert kedden egy közös videóban öntöttek tiszta vizet abba a bizonyos pohárba. Egy pár perces felvételen mindent tisztáztak!

"Nálunk igazából, ha még nem vették észre, ez a dinamika, hogy én mondok valamit a versenyzőknek, aztán kinevetnek engem. Egy jót nevetünk és jó a kedv. És ettől van magic köztünk, érzitek? De nem úgy, ahogy ti gondoljátok"

tisztázta a helyzetet egyszer és mindenkorra Marics Peti.

Íme a videó!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu