Nagy a baj: A Megasztár versenyzője a legrosszabbkor betegedett le

A TV2 Megasztár legutóbbi közönségtalálkozóján hatalmas volt az érdeklődés: kígyózó sorokban várták a rajongók, hogy találkozhassanak kedvenceikkel, ám a közönség legnagyobb sajnálatára ezúttal nem hallhatták énekelni Lengyel Johannát. Marics Peti tanítványa ugyanis betegséggel küzd, ezért nem tudott színpadra állni az Akváriumban. A fiatal tehetség azonban így sem akart kimaradni a közös élményből: ott volt a rendezvényen, mosolygott, beszélgetett, fotózkodott a rajongókkal, és igazi profiként viselte, hogy most nem a hangjával, hanem a jelenlétével kellett megajándékoznia a közönséget.

A Megasztár énekesnője, ha énekelni nem is tudott a közönségtalálkozón, beszélgetni eljött (Fotó: Kovács Dávid)

A Megasztár versenyzője lebetegedett a harmadik élő show előtt...

Lengyel Johanna neve sokak számára már ismerősen csenghet: a Sztárban Sztár Leszek! egykori versenyzőjeként korábban is bebizonyította, hogy kimagasló tehetség, és a Megasztárban is ezt a formáját hozza. A produkciói hétről hétre lenyűgözik a mestereket és a nézőket egyaránt, most azonban a betegség miatt kénytelen volt visszavenni a tempóból.

Remélem, nem ront ez a helyzeten, a hét elején szerencsére sokat tudtam még készülni, oda szeretem sűríteni a felkészülést. Azt gondolom, hogy mielőtt beteg lettem, sikerült felkészülnöm. Most meg kúrálom magam. Sokat teázok, pihenek. Nagyon remélem, hogy jól leszek

– mondta bizakodva Johanna, aki láthatóan igyekszik minél előbb visszanyerni erejét a következő élő show-ra.

Lengyel Johanna a múlt héten minden mestert lenyűgözött (Fotó: Máté Krisztián)

Szokja még a rajongói interakciókat

A közönségtalálkozón így is hatalmas szeretet vette körül, amit ő maga is nehezen dolgoz fel: „Eléggé szürreális, nekem ez még nagyon új, szoknom kell. De talán sikerült mostanra egy olyan mentalitásba kerülnöm, hogy fél óra elteltével hozzászokok. Nagyon aranyos egyébként mindenki, szupportív. Örülök, hogy eljöttem” – mesélte mosolyogva, miközben rajongók tucatjai álltak sorba, hogy néhány kedves szót váltsanak vele.

Imádja a versenytársait

A fiatal énekesnő számára a Megasztár nemcsak egy verseny, hanem életre szóló tapasztalat is. „Nagyon élvezem ezt az egészet, mert olyan célokat érhetek el a Megasztár által, amit nagyon régóta kergetek. Ráadásul olyan csapat került össze, hogy mindenki szeret mindenkit. Ha bárkiben van izgalom, leülünk, megbeszéljük” – árulta el.