Marics Peti tiszta vizet öntött a pohárba: ezt érzi Johanna iránt

Megasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 16. 20:00
Marics PetiLengyel Johanna
Marics Peti sok lány kedvence, így nem csoda, ha énekhangja mellett a szerelmi élete is foglalkoztatja a publikumot. A Megasztár mestere a Borsnak elmondta, mit érez valóban a tehetséges lány iránt.

A Megasztár 2025-ös évada ezúttal sem okozott csalódást, a szombat esti negyedik élőadásban voltak izgalmak, hatalmas éneklések és persze könnyek is. A mestereknek kissé a saját tanítványaik felé húz a szívük, de ők is elismerik, hogy ami jó, az jó, és hát Johannára nehéz más jelzőt találni. A nézőknek pedig már be is indult a fantáziája, nemcsak Johanna jövőbeni karrierjét illetően, de azzal kapcsolatban is, hogy mi lehet közte és mestere, Marics Peti között?! A VALMAR énekese csak a Borsnak reagált a „vádakra”.

A közvélemény összeboronálta Marics Peti és Lengyel Johanna kettősé a Megasztárbant
Marics Petinek még mindhárom versenyzője ott van a Megasztárban. Egyikükkel, Lengyel Johannával hírbe is hozta a közvélemény (Fotó: Szabolcs László/Bors)

A Megasztár mestere: „Johannának jár, hogy...”

Marics Petit a Megasztár élőadásának szünetében csíptük el egy gyors interjúra. S bár leszögeztük, hogy első sorban nem Johannával való szerelmi szálat keresünk, gyorsan közbevágott:

Pedig sokan meg is találták! De nem akarom bolygatni a szerelmi életét, és ő sem az enyémet. Szóval, amikor én olyan jelzőkkel látom el, hogy: istennő – akkor főleg olyanra próbálok utalni, hogy amit zeneileg képvisel, az elismerésre méltó. Jó pár éve benne vagyok ebben a szakmában, így pontosan tudom, hogy ahhoz, hogy valaki ilyen színvonalat képviseljen, legyen az akár világsztár, az rohadt sok időbe és munkába telik, és szeretném, ha Johi érezné, hogy ez megtérül. A nézők adnak a zsűri szavára, és épp ezért fontos a mi reakciónk. És Johannának jár, hogy itt Tóth Gabitól, Herceg Erikától kezdve, Curtisen át, Marics Petiig, az egész zsűri álljon fel, és boruljon le előtte, mert zeneileg ő ezt képviseli

– áradozott az énekes.

293A8738
A Megasztár zsűrije saját mentoráltjaiknak szurkolnak leginkább, de Johanna produkciója után nem tudtak nem állva tapsolni (Fotó: Szabolcs László / Bors)

Marics Peti három versenyzővel, Curtis egyedül tér vissza

A Megasztár Marics Peti számára eddig diadalmenet, hiszen a négy adás alatt egyetlen versenyzője sem esett ki: Lengyel Johanna, Bíró Csongor Vitéz és P.Y.F.U. is versenyben van a 2025 legjobb énekese címért.

A Megasztár kiesője Kökény Lali volt. Kökény Attila fia megosztotta a közönséget: családja mellszéleséggel kiállt mellette, de míg sokan elismerték tehetségét, addig sokan protekcióval vádolták. Helyenként a zsűri is fogalmazott meg irányában kritikát, de abban egyetértettek, Lali nagyon nagy szívű, alázatos versenyző, akinek van helye a zenei palettán. Akárhogy is, Curtis így tanítvány nélkül tér vissza a jövő szombati elődöntőbe.

@megasztartv2 Ajjaj! A Mesterek szerint voltak intonációs hibák Kökény Lali produkciójában🤔😬 Ti mit gondoltok? #tv2 #megasztar ♬ eredeti hang - Megasztár

 

