Nagy bejelentést tett a Megasztár versenyzője: Ez boríthat mindent a versenyben

A TV2 Megasztár negyedik élő show-jában saját dallal érkezik Kökény Lali, Curtis egyetlen versenyben maradt tanítványa. Az elmúlt hónapok érzelmei és élményei ihlették a szerzeményét, amelyben minden személyes megélése és gondolata visszaköszön. Lali útja a műsorban nem volt mindig könnyű: a nézőktől érkező kritikák és negatív kommentek próbára tették, ám a fiatal énekes nem adta fel, kitartása és elszántsága példaértékűnek bizonyult. A stúdió hangulata, a próbák, és Curtis támogatása mellett az otthoni légkör is hiányzott neki, ezért örömmel tért haza a családjához, ahol újra átélhette a megszokott, szeretetteljes környezetet.
„Kiírtam magamból az elmúlt öt hónap minden érzelmét. Egyrészt a kommentek és a műsor inspirálták, de a szövegben minden benne lesz, beszéljen majd az helyettem” – mondta Lali a szombaton debütáló saját daláról. A Megasztár versenyzője ezen a héten hazalátogatott, hogy erőt gyűjtsön a megszokott otthoni légkörben: „Nagyon jó érzés volt hazamenni, a stúdióban lenni, a szokásos kanapéra lefeküdni” – mesélte Kökény Lali.
Az énekes tehetségét egyébként Aranka, az édesanyja fedezte fel:
Amikor édesapám a Sztárban Sztárban szerepelt, mindig hallgattam, ahogy hétről hétre gyakorol. Az egyik dal, amit elő kellett adnia, nagyon megtetszett. Ez a Queentől volt, a Show Must Go On, elkezdtem dúdolni, énekelgetni, ő meghallotta és szólt édesapámnak, hogy hallgasson meg
– árulta el Kökény Attila fia. Ezután íratták be énektanárhoz, ami mérföldkőnek bizonyult Lali zenei pályáján, és elindította a mostani show-ig vezető úton.
A nézőktől érkező kritikák és negatív visszajelzések hiába tűntek néha megterhelőnek, nem tudták megtörni Lali elszántságát: „Semmiképp sem szeretném abbahagyni, ezzel a lendülettel szeretnék továbbmenni, és decemberben tartogatok egy meglepetést a közönség számára” – mondta. Curtis támogatása, valamint az otthoni támogatás tehát nagyban segítette abban, hogy a negyedik élő show előtt koncentrált maradjon, és minden energiáját a színpadra tudja fordítani. Most pedig készen áll arra, hogy minden érzelmét a közönség elé tárja, és a dalával magára vonzza a nézők figyelmét, miközben a múlt nehézségeiből is erőt meríthet a továbblépéshez.
A nagy kérdés mindenki számára tehát az, hogy vajon Kökény Lali továbbjut-e a Megasztár negyedik élő show-jából? Szombaton 19:15-kor a TV2-n mindenki hallhatja a saját szerzeményét, ahol mindenre fény derül majd.
