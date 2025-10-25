BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
A Megasztárban mutatta meg: eljegyezte párját Kökény Attila 19 éves fia

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 25. 23:47
Kökény Lalinak menyasszonya, Radics Renáta is drukkolt a Megasztár első élő show-jában.

Kökény Lali bizonyította: hihetetlen tehetséget örökölt az édesapjától. Kökény Attila legkisebb fia biztos továbbjutóként folytathatja a versenyt a Megasztárban, hogy övé lehessen a 40 milliós fődíj.

A 19 éves tehetség eddig főleg a hangjával került reflektorfénybe, de most az első élő adás alkalmával megmutatta a szerelmét is. Kedvesével két éve alkotnak egy párt, Radics Renáta pedig elkísérte az élő adásra is Lalit és a helyszínen drukkolt szerelmének.

Középen Kökény Lali menyasszonya, mellette Lali édesanyja és testvére

 

