A Megasztárban mutatta meg: eljegyezte párját Kökény Attila 19 éves fia

Kökény Lali bizonyította: hihetetlen tehetséget örökölt az édesapjától. Kökény Attila legkisebb fia biztos továbbjutóként folytathatja a versenyt a Megasztárban, hogy övé lehessen a 40 milliós fődíj.

Kökény Lali

A 19 éves tehetség eddig főleg a hangjával került reflektorfénybe, de most az első élő adás alkalmával megmutatta a szerelmét is. Kedvesével két éve alkotnak egy párt, Radics Renáta pedig elkísérte az élő adásra is Lalit és a helyszínen drukkolt szerelmének.