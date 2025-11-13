Hiába a betegség és a gyász: Hibátlanul menetel a Megasztár versenyzője

Lengyel Johanna számára igazi érzelmi hullámvasút volt a TV2 Megasztár harmadik élő show-ja. A fiatal énekesnő betegséggel küzdött, ennek ellenére minden erejét összeszedve állt színpadra, és végül egyetlen produkcióval is sikerült továbbjutnia. A párbajban Kökény Lalival mérte össze tudását, és bár a küzdelem nem volt könnyű, Johanna diadalmaskodott. A nézők szavazatai is mellette döntöttek, így a négy párbajgyőztes közül ő kapott egyeneságon lehetőséget a folytatásra. A szólóprodukció így elmaradt, de jövő héten újra bizonyíthat a tehetséges énekesnő, aki most nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is próbára tette önmagát.

A Megasztár versenyzője közel került párbajtársához (Fotó: Kovács Dávid)

A gyásszal is meg kellett küzdenie a Megasztár énekesnőjének

A színfalak mögött Johanna elárulta, hogy a színpadra lépés ezúttal különösen nehéz volt számára. Nemrég veszítette el szeretett nagymamáját, aki mindig hitt benne, és akinek emléke most is ott volt vele minden egyes hangban.

Nagyon jó volt a színpadon, bár eléggé kavarogtak bennem az érzelmek. Azt gondolom, sikerült átszellemülnöm érzelmileg egy olyan szintre, ami kicsit a kárára ment az éneknek. Ha a szakmai maximalizmusomat nézem, nem vagyok elégedett. Viszont annyira különleges dolog, amikor ilyen szinten bele tudjuk magunkat élni egy dalba...

– mondta meghatottan.

Egymásra találtak Kökény Lalival

Az este során nemcsak a produkció, hanem a közös munka is mély nyomot hagyott benne: „Lalival olyan kapcsolat alakult ki, hogy sikerült meghatódnom a dal alatt és utána is. Nagyon vegyesek az érzéseim. Persze nagyon örülök, hogy továbbjutottam, de sajnálom, hogy nem adhatom elő a szólódalomat, mivel sokat készültem rá” – árulta el Johanna, aki annak ellenére, hogy betegsége miatt kissé kimerültnek érezte magát, igyekezett a maximumot kihozni magából.

Jövő héten újult erővel bizonyíthat

A gyász, a betegség és a versenyhelyzet súlya egyszerre nehezedett rá, de az énekesnő mégis a lelkére hallgatott: „Megpróbáltam elengedni mindent, és rábízni magam a pillanatra, hogy az majd kihozza belőlem, amit kell” – tette hozzá. Bár most kimaradt a szólóprodukció, Lengyel Johanna jövő héten ismét a reflektorfénybe kerülhet, és bizonyíthatja, hogy tehetségével és kitartásával nem véletlenül jutott el idáig a Megasztárban.