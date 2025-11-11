A Megasztár új évada nemcsak az új tehetségek miatt izgalmas, hanem azért is, mert egy ismert énekes fia is ringbe szállt. Kökény Attila, a korábbi Megasztár felfedezettje, most édesapaként ül a nézőtéren. Fia, Kökény Lali a zenei pályát választotta, és máris sokakat lenyűgözött. Most kiderül, hogyan éli meg az énekes, hogy gyermeke az ő útját járja, és milyen tanácsokat adott neki a verseny előtt.

Kökény Lali, Kökény Attila fia elvarázsolta a közönséget (Fotó: Kovács Dávid / Bors)

Kökény Attila: „Nem én akartam, ő döntött így”

A Megasztár egykori felfedezettje most nézőként élte át mindazt, amit évekkel ezelőtt versenyzőként tapasztalt. Kökény Attila ezúttal nem a reflektorfényben állt, hanem a sorok között, kamerával a kezében, miközben fia a színpadon énekelt. Látszott rajta, mennyire meghatotta a pillanat – a mosolyából, a csillogó szeméből és abból, ahogyan a közönség reakcióját figyelte.

Elképesztően ügyes és tehetséges – én ezt mindig is tudtam. De azért ez a verseny nagyon sok mindent kihoz a fiatalokból, és ezt látom a fiamon is, meg a többieken is. Mindenféle impulzus éri őket, és aki ügyes, az ezt jóra tudja fordítani. Az a szép az egészben, hogy még a rossz tapasztalat is tanít. Látom, hogy ha éri egy pofon, akkor sem omlik össze, hanem feldolgozza, továbbmegy, és ettől csak erősebb lesz. Ha a fiam nem lenne tehetséges, őszintén, nem engedtem volna, hogy eljöjjön ide. De hálistennek ez az ő döntése volt, nem a miénk – magától jött ide a Megasztárba, mert érezte, hogy most van itt az ideje. Nagyon örülök neki, mert azt látom, hogy hétről hétre fejlődik, ügyes, magabiztosabb, és ami a legfontosabb: boldog. Ez az, ami igazán számít.

Attila szerint a fiában ugyanaz a tűz ég, mint benne annak idején, most kívülről, támogatóként figyelheti ezt az utat.

A negatív kommentek hidegen hagyják

Mint minden tehetségkutatóban, most is akadnak kritikus hangok, de Kökény Attila szerint a fiataloknak meg kell tanulniuk különbséget tenni az építő és a rosszindulatú megjegyzések között.

A negatív komment, ha építő, azt el kell fogadni. Én is mindig elfogadtam, mert abból lehet tanulni. Az ostoba, rosszindulatú véleményekkel viszont nem hogy elfogadni, elolvasni sem kell. Nem értem, hogyan tudnak emberek 17–18 éves gyerekeknek ilyen gonoszságokat írni. De ez jelentéktelen, olyan, mint a pipa füst – elszáll, és ennyi

– mondta bölcsen.