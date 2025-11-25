Áll a bál a Megasztár döntője miatt: Herceg Erikát hibáztatják Csongor kieséséért

A Megasztár 2025 egyik legmegdöbbentőbb pillanata volt, amikor a mindössze 17 éves Bíró Csongor közvetlenül a döntő előtt búcsúzott a versenytől, és végül az ötödik helyet szerezte meg. A közösségi oldalak pillanatok alatt felrobbantak: a nézők nagyobbik része egyáltalán nem érti, hogyan eshetett ki a fiatal tehetség, miközben Ádám Attila vígan továbbjutott a fináléba, annak ellenére, hogy egyetlen alkalommal sem a mestereknek köszönhette a sikerét.
A dühös kommentek kis túlzással végtelen mennyiségben érkeztek. Sokan már az élő show eleje óta úgy érezték, hogy Ádám Attila indokolatlanul van a mezőnyben, és ezt most durvábban felhánytorgatták, mint valaha. Egy felhasználó például így fogalmazott:
Remélem a jövő héten a zsűritagok már ki merik mondani, hogy ha az Attila nyeri, akkor az a Megasztár megcsúfolása…
Mások a csatornát, de főként Herceg Erikát hibáztatják, amiért visszahozta a versenybe a középdöntőből egyszer már távozó versenyzőt: „Erika soha többet ne lehessen mester! Amikor az apukája haza akarta vinni, akkor kellett volna örömmel elengedni!” – olvasható egy meglátás, amely szerint ez a helyzet senkinek sem jó, még Ádám Attilának sem.
A kritikák nemcsak a döntéshozókat, hanem Attila egész teljesítményét is bírálták. Egy hozzászóló a következőt fogalmazta meg élesen: „Hihetetlen, hogy Attila szinte egyetlen tiszta hangot sem talált az egész műsor alatt, mégis bekerül a döntőbe. Komolyan úgy érzem, a végén még ő fog nyerni, és ez elég frusztráló!” És ez még nem minden: irodalmi utalásokkal is jelezték elégedetlenségüket, volt, aki Márai Sándor Olyan világ jön című versét másolta be a helyzetre, amely szerint: „Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép. És aki tehetséges. És akinek jelleme van.”
Közben ellenvélemények is megjelentek, amelyek szerint Csongor részben saját magát hozta nehéz helyzetbe, ugyanis a produkciója utáni visszaszólása a mestereknek – főleg Tóth Gabinak – sokak szemében nagyképűségnek tűnt, nem pedig magabiztosságnak, még akkor is, ha valójában nem rossz szándék vezette, csak egyszerűen nem értett egyet az értékeléssel.
A döntő hétvégén így végül Ádám Attila, P.Y.F.U, Kedl Olívia és Lengyel Johanna küzd meg a TV2 Megasztár 40 milliós fődíjáért. A fináléra ráadásul külön érdekesség is jut: a végére két Marics Peti- és két Herceg Erika-tanítvány maradt versenyben. A hangulat talán még sosem volt ennyire feszült a döntő előtt, a kommentáradat alapján sokan már nemcsak arra kíváncsiak, ki nyer, hanem arra is, sikerül-e a műsornak visszaszereznie a nézők bizalmát.
