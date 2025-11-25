Áll a bál a Megasztár döntője miatt: Herceg Erikát hibáztatják Csongor kieséséért

A Megasztár 2025 egyik legmegdöbbentőbb pillanata volt, amikor a mindössze 17 éves Bíró Csongor közvetlenül a döntő előtt búcsúzott a versenytől, és végül az ötödik helyet szerezte meg. A közösségi oldalak pillanatok alatt felrobbantak: a nézők nagyobbik része egyáltalán nem érti, hogyan eshetett ki a fiatal tehetség, miközben Ádám Attila vígan továbbjutott a fináléba, annak ellenére, hogy egyetlen alkalommal sem a mestereknek köszönhette a sikerét.

A Megasztár tehetsége bár mosolygott, legbelül nagyon is fájt neki a búcsú (Fotó: Bors)

Váratlan kiesés: Dráma a Megasztárban

A dühös kommentek kis túlzással végtelen mennyiségben érkeztek. Sokan már az élő show eleje óta úgy érezték, hogy Ádám Attila indokolatlanul van a mezőnyben, és ezt most durvábban felhánytorgatták, mint valaha. Egy felhasználó például így fogalmazott:

Remélem a jövő héten a zsűritagok már ki merik mondani, hogy ha az Attila nyeri, akkor az a Megasztár megcsúfolása…

Mások a csatornát, de főként Herceg Erikát hibáztatják, amiért visszahozta a versenybe a középdöntőből egyszer már távozó versenyzőt: „Erika soha többet ne lehessen mester! Amikor az apukája haza akarta vinni, akkor kellett volna örömmel elengedni!” – olvasható egy meglátás, amely szerint ez a helyzet senkinek sem jó, még Ádám Attilának sem.

Egy tiszta hangot sem talált el?

A kritikák nemcsak a döntéshozókat, hanem Attila egész teljesítményét is bírálták. Egy hozzászóló a következőt fogalmazta meg élesen: „Hihetetlen, hogy Attila szinte egyetlen tiszta hangot sem talált az egész műsor alatt, mégis bekerül a döntőbe. Komolyan úgy érzem, a végén még ő fog nyerni, és ez elég frusztráló!” És ez még nem minden: irodalmi utalásokkal is jelezték elégedetlenségüket, volt, aki Márai Sándor Olyan világ jön című versét másolta be a helyzetre, amely szerint: „Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép. És aki tehetséges. És akinek jelleme van.”

Minden éremnek két oldala van

Közben ellenvélemények is megjelentek, amelyek szerint Csongor részben saját magát hozta nehéz helyzetbe, ugyanis a produkciója utáni visszaszólása a mestereknek – főleg Tóth Gabinak – sokak szemében nagyképűségnek tűnt, nem pedig magabiztosságnak, még akkor is, ha valójában nem rossz szándék vezette, csak egyszerűen nem értett egyet az értékeléssel.