Tarol a Herceg Erika és Ádám Attila randijáról készült videó: már több, mint 1 millióan látták

Ádám Attila mestere, Herceg Erika ismét gondoskodtak róla, hogy legyen miről beszélni a TV2 Megasztár rajongói között. Az elődöntőre készülve közös ebédjük közben Attila egy váratlan húzással szórakoztatta Erikát: a kamerák előtt tanította neki saját, jellegzetes szlengjét, amikor nevetve odavetette az énekesnőnek: „halózzunk”. A jelenet könnyedsége, közvetlensége és Attila sajátos kisugárzása pillanatok alatt berobbant a közösségi médiába. A videó kevesebb mint egy nap alatt átlépte az egymillió megtekintést csak Facebookon, ami jól mutatja, mennyire kíváncsiak az emberek Ádám Attilára, és milyen erővel ragadja magával a közönséget minden apró mozzanata.
A videóban Herceg Erika egyértelmű kijelentést tett Ádám Attila műsorban való létjogosultságáról:
A Megasztár arról is szól, hogy adjunk teret olyan karaktereknek, akiket szeretnek, akiket az emberek támogatnak, akik különlegesek, mint az Ádám Attila
– árulta el. Persze ezen rengetegen felháborodtak: „Erika! Nem erről szól a Megasztár! Tehetségeket találjanak akik nagyon jól énekelnek. Még a magyar szövegeket sem ejti ki tisztán”. Más pedig nem rejtette véka alá véleményét a kettős kapcsolatáról sem: „Tök jól egymásra találtak! Hasonló a hasonlót vonzza! Tragédia komolyan!”
A kommentháború azonban láthatóan nem árt Ádám Attila Megasztárban látható lendületének – sőt, mintha csak tovább fokozná a jelenség erejét. A Megasztár hosszú történetében mindig akadtak olyan versenyzők, akik nem a tökéletes hang miatt váltak emlékezetessé, hanem azért, mert valódi karakterekként léptek színpadra. Ádám Attila pontosan ilyen: természetes, ösztönös, kiszámíthatatlan – és éppen ezért lehetetlen nem figyelni rá.
A rajongók és kritikusok egyaránt élénken reagálnak minden megnyilvánulására, és mára egyértelmű: Attila az idei évad egyik legmeghatározóbb szereplője. Az elődöntőhöz közeledve mindenki arra kíváncsi, hogy a „halózásból” mémmé nőtt helyzet, a mestere és tanítványa közti játékos dinamika, valamint a balajti fiú egyedi stílusa elég lesz a döntőhöz. Mindenesetre óriási utat tett már meg az apró Miskolc melletti faluból egészen idáig.
