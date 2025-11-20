Nem titok tovább: A Megasztár énekese készen áll az eljegyzésre

Ádám Attila, a TV2 Megasztár mindössze 17 éves balajti versenyzője látványos lelki fordulaton megy keresztül: míg pár hónapja még a flörtökkel és rajongói üzenetekkel viccelődött, ma már a stabil párkapcsolatról beszél, és büszkén vállalja friss szerelmét. A fiatal énekes egy Instagram-videóban mesélt arról, milyen erősen támogatja őt a barátnője, akivel éppen telefonon beszélt, és akihez az utóbbi időben feltűnően közel került.

Ádám Attila Megasztáros útja igazi karakterfejlődést mutat (Fotó: Bors)

A Megasztár tehetsége már az eljegyzésen gondolkodik

„A családom mellett a barátnőm is nagyon támogat” – mondta Attila, majd hozzátette, hogy kapcsolatuk már olyan mély, hogy komoly lépésre szánta el magát:

Ha Isten is úgy adja, el fogom őt jegyezni...

– árulta el az Instagram videóban. Szavai mögött nem fellángolás, hanem hosszan érlelődő kötődés húzódik, hiszen ahogy még nemrégiben mesélte: „Lett egy barátnőm, nagyon-nagyon szeretem, büszke vagyok rá. Már majdnem öt éve ismerjük egymást”. A Megasztár Közönségtalálkozón elcsukló hangon vallott érzéseiről, és még azt is elárulta, hogy kedvese lehet elkíséri őt a következő élő show-ra, ha továbbjut.

A műsor kezdetén még nőcsábász volt

Pedig alig pár hónapja még egészen másként látta a saját szerelmi életét. Akkor nevetve reagált arra, hány lány keresi meg naponta: „Nem is egy! Sok…” – utalt rá, hogy bizony bőven kap női figyelmet. Nem is titkolta:

Nem én írok rájuk, ők írnak nekem. Korábban voltam már szerelmes, de most csak flörtölgetek. Úgy megy ez, hogy ha van egy barátnőm, és ő nem viszonozza az érzéseket, akkor én nem könyörgök, akad másik

– árulta el akkor Herceg Erika tanítványa.

Vajon végleg megkomolyodott?

Most azonban úgy tűnik, a hódítások időszaka lezárult, és Ádám Attila életében a szeretetteljes, stabil kapcsolat került előtérbe. Ahogy egyre tovább jut a versenyben, látványosan komolyodik – mintha a Megasztár színpada nemcsak énekesként, hanem emberként is formálná. A fiatal balajti tehetség tehát beérett: már nem a rajongói üzenetek száma fontos számára, hanem az a lány, akivel – ha Isten is úgy adja – akár a jövőjét is elképzelné