Ezért nyerheti meg a Megasztárt Ádám Attila: Már Kanadából is szavaznak rá

Ádám Attila alig hitte el, hogy bekerült a TV2 Megasztár nyolcadik évadának elődöntőjébe, pedig a 17 éves balajti fiú körül valósággal izzik a levegő: egyszerre rajonganak érte és támadják őt a közösségi oldalakon. A tehetségkutató idei szezonjának legmegosztóbb szereplőjévé vált, akinek minden lépése nagy vitákat generál – és úgy tűnik, ez csak olaj a tűzre, hiszen minél hevesebb a vita, annál többen kíváncsiak rá.

A Megasztár versenyzője megállíthatatlanul halad a versenyben (Fotó: TV2)

A Megasztár énekese egy lépésre van a döntőtől

A Megasztár Instagram oldalára kikerült a napokban egy videó, ahol Ádám Attila sokkos reakciója látható, közvetlenül azután, hogy kiderült, ott lesz az elődöntő mezőnyében. A kommentekből remekül látszik,hogy még mindig mennyire szélsőségesen viszonyulnak hozzá az emberek. Volt, aki ironikusan jegyezte meg: „Jövőre én is jelentkezem. Nekem is van ilyen hangom, fix hogy nyerek”. Akadt, aki rezignáltan csak ennyivel kommentálta a történést: „Nem is csodálkozom, hogy alig hitte... Mi sem hisszük és mégis...” A negatív hangokat tovább erősítette a teória, amely szerint valaki olyan szinten a fiatal tehetség rajongójává vált, hogy 2 millió forint értékben utalt neki pénzt szavazatokban. Így bizony egyszerű, károgják a fanyalgók. A támogatói oldal azonban épp ilyen hangos, sőt. A biztató kommentek között százszámra olvashatók: „Nagyon gratulálok, csak úgy tovább. Hajrá Attikám!". Van, aki pedig egészen személyes hangon fogalmazta meg szeretetét: „De aranyos... megzabálom.”

Rengetegen bálványozzák

A TikTokon rengeteg megtekintés érkezik a róla készült videókra, és most egy újabb régi felvétel is előkerült, amelyen mulatós zenét játszik. A vegyes reakciók itt sem maradtak el: „No ide jó ez, csak nem a Megasztárban” – írta valaki, más pedig arra hívta fel a figyelmet, mennyire felszabadult ezen a felvételen: „Ebben érzi jól magát és tudja is boldog felszabadult.” Érdekes visszatérő motívum, hogy a világ különböző pontjain élő honfitársaink rendre felbukkannak Attila tartalmai alatt, hol Kanadából, hol Németországból biztosítják a versenyzőt, hogy vele vannak, ami szavazatokban is megmutatkozik.