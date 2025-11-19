Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Ezért nyerheti meg a Megasztárt Ádám Attila: Már Kanadából is szavaznak rá

Megasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 19. 15:00
Hiába támadják sokan, megállíthatatlannak tűnik Ádám Attila. A Megasztár tehetsége egy lépésre került a döntőtől.

Ádám Attila alig hitte el, hogy bekerült a TV2 Megasztár nyolcadik évadának elődöntőjébe, pedig a 17 éves balajti fiú körül valósággal izzik a levegő: egyszerre rajonganak érte és támadják őt a közösségi oldalakon. A tehetségkutató idei szezonjának legmegosztóbb szereplőjévé vált, akinek minden lépése nagy vitákat generál – és úgy tűnik, ez csak olaj a tűzre, hiszen minél hevesebb a vita, annál többen kíváncsiak rá.

A Megasztár tehetsége mindig a nézőknek köszönhetően jutott eddig tovább.
A Megasztár versenyzője megállíthatatlanul halad a versenyben (Fotó: TV2)

A Megasztár énekese egy lépésre van a döntőtől

A Megasztár Instagram oldalára kikerült a napokban egy videó, ahol Ádám Attila sokkos reakciója látható, közvetlenül azután, hogy kiderült, ott lesz az elődöntő mezőnyében. A kommentekből remekül látszik,hogy még mindig mennyire szélsőségesen viszonyulnak hozzá az emberek. Volt, aki ironikusan jegyezte meg: „Jövőre én is jelentkezem. Nekem is van ilyen hangom, fix hogy nyerek”. Akadt, aki rezignáltan csak ennyivel kommentálta a történést: „Nem is csodálkozom, hogy alig hitte... Mi sem hisszük és mégis...” A negatív hangokat tovább erősítette a teória, amely szerint valaki olyan szinten a fiatal tehetség rajongójává vált, hogy 2 millió forint értékben utalt neki pénzt szavazatokban. Így bizony egyszerű, károgják a fanyalgók.  A támogatói oldal azonban épp ilyen hangos, sőt. A biztató kommentek között százszámra olvashatók: „Nagyon gratulálok, csak úgy tovább. Hajrá Attikám!". Van, aki pedig egészen személyes hangon fogalmazta meg szeretetét: „De aranyos... megzabálom.”

Rengetegen bálványozzák

A TikTokon rengeteg megtekintés érkezik a róla készült videókra, és most egy újabb régi felvétel is előkerült, amelyen mulatós zenét játszik. A vegyes reakciók itt sem maradtak el: „No ide jó ez, csak nem a Megasztárban” – írta valaki, más pedig arra hívta fel a figyelmet, mennyire felszabadult ezen a felvételen: „Ebben érzi jól magát és tudja is boldog felszabadult.” Érdekes visszatérő motívum, hogy a világ különböző pontjain élő honfitársaink rendre felbukkannak Attila tartalmai alatt, hol Kanadából, hol Németországból biztosítják a versenyzőt, hogy vele vannak, ami szavazatokban is megmutatkozik.

Ezért sikeres?

Egy szó mint száz, bármit is írnak Ádám Attiláról az az ő malmára hajta a vizet; ahogy mondani szokás a negatív reklám is reklám. A mai szórakoztatóiparban már szinte elvárás, hogy valaki ne csak tehetséges legyen, hanem megossza a közvéleményt; a siker egyik legfőbb mozgatórugója éppen az, ha egy szereplő egyszerre vált ki rajongást és felháborodást. Ha Herceg Erika tanítványa így menetel tovább, azon se lepődünk meg, ha ő viszi el a 40 milliót, és lesz a Megasztár idei évadának a győztese. 

 

