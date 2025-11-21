Összeomlott a Megasztár versenyzője: Veszélyben a szombati elődöntő?

Kedl Olívia számára eddig is érzelmi hullámvasút volt a Megasztár 2025, de most, az elődöntő előtti napokban úgy tűnik, minden eddiginél nagyobb súly nehezedik a vállára. A fiatal énekesnő bevallása szerint azért érkezett a műsorba, hogy maga mögött hagyja az önbizalomhiányát és jól érezze magát a saját bőrében. Most azonban egy olyan ponthoz érkezett, ahol az önbizalom és az önelfogadás valódi próbatételt kap. Herceg Erika versenyzője őszintén beszélt a Borsnak a benne kavargó érzésekről.

Kedl Olívia egyre jobban érzi magát a Megasztárban (Fotó: Kovács Dávid)

Megérintette a múlt heti Megasztár adás

Egy hajszálon múlott Kedl Olívia továbbjutása a múlt héten, de Herceg Erika tanítványa kitartott a végsőkig:

Bíztam a közönségben, de bennem volt az is, hogy valószínűleg akkor itt a vége, mert Lalit is nagyon sokan szeretik...

– elevenítette fel az emlékeit. A korábbi kiesésveszély elég mély nyomot hagyott benne. Olívia aztán szépen lassan realizálta a helyzetet: „A továbbjutás pillanatában picit beparáztam, de aztán felfogtam lassacskán, hogy ott vagyok az elődöntőben”. A múlt heti adás pedig különösen fontos mérföldkő volt számára, ahol olyan tapasztalatokat élt meg, amiket a Megasztár színpadán eddig még nem: „A múlt heti adásban éreztem először igazán, hogy a nőiességem tetőfokán vagyok, nagyon jó érzés volt a színpadon állni. Szerintem sikerült fejlődnöm a műsor kezdete óta, de azért még van min dolgoznom”– árulta el.

Eltört a mécses

A csütörtöki próbán azonban elérte a feszültség: könnyek között készült a nagy fellépésre, hiszen egyre nagyobb rajta a nyomás. A szombati elődöntőben többek között Christina Aguilera Beautiful című slágerét énekli majd, ami az önelfogadásról szól – nem is jöhetne jobbkor. Második produkciója egy gospel dal lesz, amelyben még inkább megmutathatja a hangja erejét és érzelmi mélységét.

Minden vágya a döntőbe jutás

A döntőbe jutás tétje érthetően óriási, amit ő is érez magán: „Nagyon félek, de arra törekszem, hogy egy jót énekeljek” – mondta Olívia, aki bár tart az elődöntőtől, mégis készül a nagy dobására. A könnyek, a kétségek és a bizonytalanság mögött most már ott van az eltökéltség is: végre hinni akar magában, és megmutatni, miért jött el a Megasztárba.