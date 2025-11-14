Dráma a Megasztárban: teljesen összeomlott Ádám Attila, továbbra sem tudni, folytatja-e a versenyt

Óriási port kavart a héten az a váratlan telefonhívás, amit a Megasztár mestere, Herceg Erika kapott fiatal versenyzője, Ádám Attila édesapjától.

Könnyen lehet, hogy Ádám Attila befejezi a Megasztárt

Fotó: Kovács Dávid / Bors

Dráma a Megasztárban: apja kivenné Ádám Attilát a műsorból

Ahogy arról a Bors már beszámolt, a 17 éves tehetség apukája ragaszkodik ahhoz, hogy fia feladja a Megasztárt, a család véleménye szerint ugyanis annyi bántást kap a zsűritagoktól (kiváltképp Curtis-től), valamint a nézőktől, amit lelkileg már nem tud elviselni.

Arra a döntésre jutottunk, hogy szeretnénk az Attikát kivenni a műsorból. Ez, ami felé megy, már nem kritizálás, hanem a teljes lenézés, és ezt az emberek kilencven százaléka így látja. Én, mint szülő úgy érzem helyesnek, hogy a legtisztább módja, ha kivesszük a versenyből, hogy a lelkét ne viselje meg a dolog, mert annyit nem ér ez az egész. Itt a zsűri részéről ezek a kritikák nem építő jellegű kritikák, nem biztató kritikák, mint amiket a többi versenyzőnek mondanak. Sértő és megalázó módon mondják azt, hogy amit ő csinál, az nem jó. Én tudom, hogy te mindent megteszel érte és tudom, hogy mások is nagyon szeretik az Attikát, csak már az első élő adás óta ez megy. Ha operaénekeseket keresnek, akkor szerintem más nevet kell adni a műsornak. Az a stílus miért nem jó, amit ő képvisel?" – közölte Ádám Attila apja Herceg Erikával, akinek a kezében még a kávéskanál is megállt a hír hallatán.

Herceg Erika később elmondta a Borsnak, hogy teljes mértékben hideg zuhanyként érte őt Ádám Attila apukájának döntése, és bár szíve szerint házon belül simította volna el ezt az ügyet, most a nyilvánosság bevonásával kell meggyőznie az Ádám famíliát arról, hogy a srácnak igenis helyen van a versenyben.

Herceg Erika a végsőkig küzd fiatal versenyzőjéért a Megasztárban

Fotó: Máté Krisztián / Bors

Ádám Attila kálváriája: összeomlott a Megasztár versenyzője

Nos, azt továbbra sem lehet tudni, hogy Ádám Attila egyáltalán színpadra lép-e a november 15-i élő show-ban, könnyen lehet, hogy nélküle folytatódik tovább a Megasztár 2025-ös évada. Ám ha vissza is tér a stúdióba a fiatal, még kissé zöldfülű énekes, akkor sem lesz könnyű dolga ennyi feszültség után teljesíteni.