Botrány a Megasztárban: Herceg Erika megtörte a csendet Ádám Attila távozásáról

Elsőként számoltunk be arról szerdán, hogy veszélybe kerülhet Ádám Attila további szereplése a Megasztárban, miután a 17 éves versenyző apja szeretné, ha fia nem lépne többet színpadra a TV2 tehetségkutatójában. Ádám Attila vérmes reményekkel indult a műsorban fiatal kora ellenére, ám a produkciói hétről hétre komoly fejtörést okoznak a mestereknek, a nézők pedig rendre éles kritikákat fogalmaznak meg vele kapcsolatban.

Megasztár: veszélybe került a folytatás Ádám Attila számára (Fotó: Kovács Dávid / Bors)

Curtis például a következőket mondta a második élő show után:

Ez egyre rosszabb...

– bukott ki belőle a kemény kritika.

Vélhetően ezeket a beszólásokat elégelte meg Ádám Attila apja, aki váratlanul felhívta fia mesterét, Herceg Erikát egy szerdai próba során. Ahelyett, hogy pusztán a fia hogylétéről érdeklődött volna, kerek perec kijelentette: szeretné, ha Attila abbahagyná a versenyzést, ugyanis lelkileg túl megterhelő neki az élő show-k okozta stressz, és a rengeteg bántást sem viseli jól.

"Arra a döntésre jutottunk, hogy szeretnénk az Attikát kivenni a műsorból. Ez, ami felé megy, már nem kritizálás, hanem a teljes lenézés, és ezt az emberek kilencven százaléka így látja. Én, mint szülő úgy érzem helyesnek, hogy a legtisztább módja, ha kivesszük a versenyből, hogy a lelkét ne viselje meg a dolog, mert annyit nem ér ez az egész. Itt a zsűri részéről ezek a kritikák nem építő jellegű kritikák, nem biztató kritikák, mint amiket a többi versenyzőnek mondanak. Sértő és megalázó módon mondják azt, hogy amit ő csinál, az nem jó. Én tudom, hogy te mindent megteszel érte és tudom, hogy mások is nagyon szeretik az Attikát, csak már az első élő adás óta ez megy. Ha operaénekeseket keresnek, akkor szerintem más nevet kell adni a műsornak. Az a stílus miért nem jó, amit ő képvisel?" – közölte az édesapa Herceg Erikával, aki olyan ideges lett, hogy a hír hallatán a cappuccinóját sem tudta már meginni.

Az tehát továbbra is kérdéses, hogyan alakul majd Ádám Attila jövője a Megasztárban. Könnyen lehet, hogy a még kissé éretlen, de kétségkívül tehetséges fiút már a november 15-i élő show-ban sem fogjuk látni, hiába szavazott rá a múltkor valaki kétmillió forint értékben.