Megvédte magát a Megasztár döntőjébe jutott Ádám Attila: a Bors kamerái előtt mondta ki az igazságot

Óriási érdeklődés övezte a Megasztár 2025 szombati elődöntőjét. Talán nem túlzás azt állítani, hogy mindenki arra volt kíváncsi: vajon bejut-e a 17 éves Ádám Attila a tehetségkutató döntőjébe, vagy a finálé kapujában véget ér számára a menetelés.

Ádám Attila beénekelte magát a Megasztár döntőjébe (Fotó: Instagram / GR)

Ez nem meglepő, hiszen Herceg Erika még kissé zabolátlan versenyzője miatt robbant ki eddig a legnagyobb vita mind a zsűri, mind pedig a nézők körében. A fiú annyira kapta az ívet a produkciói miatt, hogy Ádám Attila édesapja ki akarta venni fiát a műsorból, mondván, a srác lelke nem bírja ezt a rengeteg negatív kritikát.

A megasztáros Ádám Attila megvédte magát: mindenki a kedvencére szavaz

Ádám Attila végül mégis maradt, és még ha egyelőre nem is győzött, a döntőbe bejutott, miután Szabó Kamilla Lilla és Bíró Csongor esett ki a november 22-i adásban. A fiatal énekes persze maga is tudja, hogy ő a verseny legmegosztóbb énekese, ám a Borsnak adott interjújában megvédte magát az élő show-t követően. Határozottan kijelentette, nem ő tehet róla, hogy ennyien szavaznak rá.

"Abszolút nem gondoltam, hogy bejutok a döntőbe, ez egy álomkép. Ezt nem fogom tudni felfogni, erre húsz év múlva is emlékezni fogok. Az első produkciómat nagyon jónak éreztem, és tudtam, hogy azzal kapcsolatban lesz valami hozzáfűzés. Nem kaptam rossz kritikát. A második dalom miatt kaptam negatívat, de persze azt elfogadtam, és hála Istennek itt vagyok, sikerült! Mindenki a kedvencére szavaz, nekem ebbe nincs beleszólásom. Azt is megérteném, ha nem engem szavaznának be. Elfogadnám tisztelettel és alázattal, de hála Istennek nagyon szeretnek a nézők és kitartanak mellettem" – mesélte boldogan Ádám Attila a Borsnak.

A Megasztár fiatal döntősének a verseny után sem lesz ideje unatkozni, ugyanis - mint elmondta - már most tele van a naptára fellépésekkel.

"Nagyon sok koncertem lesz, már le vannak foglalva, úgyhogy a rajongóim nyugodtan jöhetnek" – mondta kedvcsinálóként a 17 éves énekes, akinek biztos az is rengeteg erőt ad, hogy nemrég rátalált a szerelem.