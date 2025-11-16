A TV2 sztárja nem kertelt: „Számomra Ádám Attila a Megasztár"

Szilágyi József a Megasztár 2024-es évadának legvidámabb karaktere, örök optimizmusát pedig azóta sem veszítette el. Idén megjelent az első saját dala is, és rengeteg fellépésen hozott boldogságot és zenét a közönség szívébe. Az idei évadot is figyelmesen követi, leginkább Ádám Attilának szurkol, erre pedig jó oka van. A fiatal énekes sorsa sokáig kérdéses volt, édesapja ugyanis úgy döntött: szeretné Attilát kivenni a versenyből!

Ádám Attila megasztáros karrierje veszélybe került, édesapja ki szerette volna venni a műsorból (Fotó: Máté Krisztián)

A Megasztár 2024 versenyzője is megszólalt

Derült égből villámcsapásként érkezett a hír szerda délután: Ádám Attila apukája telefonon közölte Herceg Erikával, hogy a zsűri bántó kritikáját nem tűri tovább, a család úgy döntött, ki szeretnék venni a versenyből a fiát. Szombaton este végül kiderült: az énekes a szülői kérés ellenére marad a versenyben, azonban napokig kétséges volt a sorsa. Az események Szilágyi Józsit is sokkolták. A Borsnak az idei évadról elmondta:

„Figyelemmel követem az idei évadot, és teljesen más így látni, hogy egyszer már szerepeltem benne. Egy-egy produkció kezdetén pontosan átérzem, hogy az énekes mit csinált és érzett az elmúlt tizenöt percben. Hol állt a takarásban, mennyire izgult” – nosztalgiázott jókedvűen.

Érdekes, mert a Megasztárban a produkciók előtt azt éreztem, hogy csak minél előbb legyek rajta túl. Szerintem mindegyik versenyző elmondhatja magáról, hogy a próbán nyújtott száz százaléknak jó, ha ötven százaléka sikerül élesben a színpadon, a drukk miatt. Viszont most már a saját fellépéseimen ez teljesen más, ott megszűnik az idő, és igazi örömzenélés van

– fejtegette Szilágyi Józsi.

Szilágyi József kiáll Ádám Attila mellett

Az énekes családapa elárulta, az idei évadban van egy titkos favoritja.

„Mindegyik versenyzőben van, ami tetszik, így nem szívesen emelek ki egyet. De nem titok, hogy Ádám Attilával érzek leginkább sorsközösséget. Ő is szegénységből jön, akárcsak én. Üzentem is már neki, leírtam, hogy kitartást, hiszen tudom, min megy át. A hátterem miatt rólam sem gondolták sokan, hogy helyem lenne a műsorban, nála pedig azt érzem, hogy indokolatlan bántásnak van kitéve mind a nézők, mind a mesterek részéről” – utalt itt leginkább Curtis éles kritikáira.