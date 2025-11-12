Sokkoló fordulat a Megasztárban: Ádám Attilának fel kell adnia a versenyt

A TV2 tehetségkutatójában kialakult a TOP7-es mezőny, ám kérdéses, hogy valóban hét versenyző áll-e színpadra a következő megmérettetés során... Ádám Attila számára lehet, hogy véget ért a verseny.

Ádám Attila lehet nem folytatja a Megasztárt

Fotó: Kovács Dávid / Bors

Az utóbbi hetekben Ádám Attila szereplése ellentétes érzelmeket váltott ki, a mesterekből és a közönségből egyaránt. Hatalmas rajongótábora ellenére kőkemény kritikákkal is illették, amelyet mostanra Attila édesapja megelégelt. A Borsnak az édesapa elmondta:

„Egyáltalán nem értek egyet vele, a negatív kritikákat megfogadjuk, de úgy érezzük, hogy ez már túlzás. 17 éves, szerintem azért lehetne finomabban beszélni vele. Összességében elfogadjuk, próbálunk pozitívan hozzáállni. Neki ez egy nagy álom, és hétről hétre bizonyítani fog. Nagyon sokat tett már eddig is, hogy itt legyen, és ezután is így lesz. Kérjük a nézőket, hogy támogassák”.

Ádám Attila édesapjában nem enyhül az aggodalom, ezért a versenyző mentorát, Herceg Erikát kereste meg azzal kapcsolatban, hogy Attilát óvva a további sérelmektől, kivenné fiát a műsorból. Erika döbbenten fogadta a híreket, jelenleg pedig kérdéses, hogy a fiatal tehetséget viszontláthatják-e még a nézők a Megasztár színpadán...

