MC Hawer és Tekknő Svájcban lépnek fel: „Hihetetlen, hogy még mindig kellünk az embereknek”

MC Hawer és Tekknő neve a mulatós műfaj rajongóinak már biztosan nem ismeretlen, de azt talán mi sem gondoltuk volna, hogy még külföldön is ennyire imádják őket. A 25 évvel ezelőtt megalakult duó ma éppen Svájcban ad koncertet, és bár korábban szinte az egész világot bejárták, azt mégsem gondolták, hogy évtizedek után is ilyen sikeresek lesznek. Erről mesélt most Koczka Géza, azaz MC Hawer.

MC Hawer és Tekknő dalai szinte minden magyar lakodalomban és buliban felcsendülnek, de úgy tűnik, Svájcban is odavannak értük (Fotó: MC Hawer)

A két zenész 25 évvel ezelőtt csak ideiglenes megoldásként kezdett együtt dolgozni, de végül az egész ország így ismerte meg őket. MC Hawer most bevallotta, két és fél évtizeddel ezelőtt maga sem gondolta volna, hogy így alakul majd az élete.

„Az elmúlt pár évben talán ritkábban járunk külföldre, mint a 2000-es évek elején, de annyira nem is bánjuk, mert szerencsére itthon is rengeteg fellépés vár ránk még a szezonon kívüli időszakban is. A nyarat végigdolgoztuk, de már jövőre is be van írva 30 fellépés. Szóval úgy látjuk, hogy nem kell félnünk a jövőtől egyáltalán” – mesélte Géza.

Eltelt lassan 26 év, és hihetetlen, hogy még mindig kellünk az embereknek. Annak idején azért kezdtem bele ebbe, hogy a családomnak tudjam biztosítani a megfelelő körülményeket, de úgy gondoltam, hogy talán néhány hakni lesz csak és majd keresek mást. De amióta 2000-től Mikivel együtt csináljuk, azóta teljesen megindult, és nem áll meg ez a szekér. Ezt akkor sosem gondoltam volna

– emlékezett vissza.

MC Hawer új fellépőruhájáról is lehull a lepel

Az énekes 23 éven át minden fellépésén ugyanazt az öltözéket viselte, ami már szinte összeforrt a nevével, most mégis úgy döntött, megválik tőle és árverésre bocsájtotta ruháját. Persze, nem kell aggódni, a rajongók szinte észre sem veszik majd a különbséget a régi és az új szett között.

„Teljesen ugyanolyan lett az új ruha, mint az előző. Egy az egyben lemásolták még a hímzés legkisebb részleteit is, ami miatt nagyjából három vagy négy héten keresztül készült. De teljesen megérte, mert jó érzés új ruhába bújni, és Svájcban lesz először rajtam” – mesélte.